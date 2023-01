Al Grande Fratello Vip, questa domenica 8 gennaio 2023 Antonella Fiordelisi è stata nuovamente criticata da parte alcune persone che si sono presentate all'esterno della casa, urlando delle frasi offensive nei suoi confronti.

Edoardo Donnamaria si trovava ne cortiletto con Luca Onestini quando ha sentito le urla provenire dall'esterno della casa e ha messo immediatamente al corrente Antonella su quanto accaduto.

Che cos'è successo?

Edoardo Donnamaria stava parlando con Luca Onestini, quando ha sentito delle voci provenire dall'esterno della casa di Cinecittà.

Alcune persone hanno iniziato ad urlare contro Antonella Fiordelisi: "Sei una zoc...la, fai schifo". In quel momento la 24enne campana non era presente in cortiletto, quindi non ha potuto sentire le offese sul suo conto.

Donnamaria anziché spezzare una lancia a favore della coinquilina con la quale ha intrapreso una conoscenza al Grande Fratello VIip 7, ha iniziato a ridere. Sebbene Luca Onestini lo abbia rimproverato, il giovane volto di Forum ha replicato: "Che devo fare, devo piangere? Fa ridere". Successivamente,, Edoardo ha chiesto a Dana Saber di andare a chiamare Antonella per farle sentire cosa stava accadendo. Infine Donnamaria ha aggiunto: "Deve sapere quello che pensano tutti".

comunque al di là delle preferenze andare ad urlare ad una concorrente che è una zoccola fa schifo e fa schifo pure il suo fidanzato che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride 🥶#gfvip

pic.twitter.com/gVgO2TIL1x — m 👹 vs uni (@itsmc17) January 8, 2023

ll commento di alcuni telespettatori

Le offese ai danni di Antonella Fiordelisi non sono passate inosservate ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento di Edoardo Donnamaria: "Il fidanzato fa schifo che anziché difenderla glielo dice davanti a tutti e ride". Un altro utente ha affermato: "Anche secondo me Edoardo ha sbagliato, ma stavolta non c'era malizia e cattiveria". Un altro fan del programma ha commentato l'episodio: "Lui non mi è piaciuto".

Un utente ha chiosato: "Pessimo".

Infine, alcuni telespettatori hanno sostenuto che Edoardo abbia solo riportato l'episodio per mettere al corrente Antonella.

La situazione attuale tra i 'Donnalisi'

La conoscenza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nata all'interno del Grande Fratello Vip 7 sta vivendo un momento di stallo.

Sebbene i due coinquilini abbiano più volte cercato un chiarimento, non riescono a trovare un punto d'incontro. Dopo essersi avvicinati e allontanati di nuovo, entrambi hanno deciso di proseguire il percorso all'interno del reality show separatamente. Lui non gradisce alcuni atteggiamenti di lei, mentre la influencer non tollera che il suo fidanzato continui ad essere amico di persone che hanno discusso animatamente con lui: il riferimento è su Tavassi e Micol.