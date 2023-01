Attilio Romita al Grande Fratello Vip 7 ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Martedì 17 gennaio, il giornalista si è ritrovato con Oriana Marzoli a parlare di Nikita Pelizon. A un certo punto l'ex direttore del Tg1 ha sostenuto di non trovare la modella triestina una persona attraente, al punto che non avrebbe mai un approccio fisico con lei.

Sui social, le parole di Romita stanno spaccando gli utenti. Secondo alcuni, Attilio avrebbe commesso l'ennesimo scivolone.

Il commento del giornalista

Nikita Pelizon è spesso criticata dai suoi compagni d'avventura.

Nella tarda serata di ieri, la modella triestina è finita nel mirino di Oriana Marzoli e Attilio Romita. In particolare, quest'ultimo ha confidato di non trovare Nikita una ragazza attraente: "Io non mi riesco ad immaginare una cosa di s...o". A tal proposito il giornalista ha spiegato perché Pelizon non lo attrae: "Il modo di parlare sempre così lento non mi fa sangue".

Infine il concorrente ha rincarato la dose: "Non mi scatena, non mi viene la voglia di strappargli il perizoma a morsi".

“Io non mi riesco ad immaginare una cosa di sesso con Nikita, non mi fa sangue.

Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, proprio per niente”



Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo 🥶#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/L2CC3S6jbZ — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 17, 2023

La reazione dei fan della modella

La conversazione tra Oriana e Attilio non è passata inosservata ai telespettatori del Reality Show.

Su Twitter, moltissimi fan di Nikita Pelizon hanno spezzato una lancia a favore della modella: "Attilio potrebbe essere tua figlia, che imbarazzo". Un utente ha ironizzato: "Certo perché lui è attraente". Un altro fan del Grande Fratello Vip 7 ha tirato in ballo la compagna di Romita: "Mimma sarà contenta". Secondo un utente, una persona colta come Attilio Romita non dovrebbe fare certi scivoloni.

Per un fan di Nikita, Attilio avrebbe avuto un'uscita imbarazzante e fuori luogo. Un altro utente ha fatto notare che Romita ha pronunciato una frase simile su Oriana Marzoli: in quel caso, Attilio aveva sostenuto che Oriana è la donna ideale per avere un'avventura di una notte.

Tuttavia, c'è anche chi ha detto che il concorrente pugliese non ha detto nulla di male ma solamente che Nikita non gli provoca alcuna emozione.

Oriana Marzoli contro Nikita

Di recente, anche Oriana Marzoli era finito al centro delle polemiche per un commento pungente su Nikita.

In quel caso la gieffina si trovava in giardino con Giaele quando quest'ultima ha chiesto di chi fossero le gambe che si intravedevano dalla piscina. La replica di Oriana è stata la seguente: "Sono di Nikita, ha le gambe da maschio".

In quell'occasione, i fan della modella hanno accusato Marzoli di body shaming. Altri utenti invece non avevano visto alcuna malizia nel commento della 30enne venezuelana, ma solamente un parere sul fatto che Nikita ha i polpacci grandi.