Durante la 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha trattato in modo molto approfondito il rapporto, giunto ormai ai ferri corti, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Dopo la messa in onda di una clip in cui è stato trattato il tema dei buffetti dati da Edoardo sul volto ad Antonella, è intervenuta Sonia Bruganelli. Quest'ultima ha invitato il concorrente ad evitare certi comportamenti insinuando poi che senza la "storia" con Antonella, Donnamaria nella casa sarebbe stato un concorrente irrilevante.

Il rapporto tra Antonella ed Edoardo

Il rapporto tra Edoardo e Antonella sembra ormai essere arrivato al capolinea. L'ultima puntata era andata in scena in settimana, quando il giovane volto di Forum era andato su tutte le furie perché la sua "partner" lo ha accusato di averle messo le mani addosso.

In puntata è emerso come si trattasse di semplici buffetti sul volto e non di una reale violenza fisica. Donnamaria ha chiesto comunque scusa per i termini utilizzati nei confronti dell'influencer aggiungendo però di non aver gradito di essere stato tacciato come un uomo violento in un programma così tanto seguito come il Grande Fratello Vip.

Al termine della puntata Antonella ed Edoardo si sono definitivamente detti addio, ma a far discutere - come accennato in apertura - sono state le parole di Sonia Bruganelli.

L'intervento dell'opinionista

Terminato l'intervento di Edoardo Donnamaria, Sonia Bruganelli ha chiesto la parola: "Io voglio capire perché pensi che alla tua fidanzata devi dare delle pacchettine, come se non fosse in grado di intendere e di volere. Le pacchettine sulle guance non si danno alle proprie compagne, si danno a quelli che tu reputi inferiori a te.

Sono certa che tu non sia affatto innamorato di Antonella'".

Nonostante Donnamaria abbia cercato di difendersi, la Bruganelli ha proseguito: "Si vede che tu non hai avuto desiderio di Antonella, ma necessità. Tu hai attirato l'attenzione, le luci su di te perché non avevi nessuna prerogativa all'interno di quella casa".

Alfonso Signorini interviene e 'zittisce' Bruganelli

Durante l'intervento di Sonia Bruganelli, il pubblico presente in studio ha più volte 'ululato' in segno di disapprovazione.

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha spezzato una lancia a favore del concorrente romano: "Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto prerogative senza Antonella". Il conduttore del Reality Show si è detto sicuro che Donnamaria abbia una sua personalità e che fin dall'inizio del programma si sia messo in gioco, indipendentemente dalla conoscenza intrapresa con Fiordelisi.