Come noto le scorse settimane del Gf Vip 7 sono state animate da una particolare vicenda che ha riguardato Antonella Fiordelisi, uno dei concorrenti più discussi del programma. Al centro del dibattito di qualche settimana fa il fatto che fosse risultata la "preferita del pubblico" del Grande Fratello Vip 7 nonostante sui social moltissimi utenti risultassero a favore di Oriana Marzoli. Sono state fatte le ipotesi più disparate al riguardo a cominciare dalla possibilità che il padre della ragazza potesse aver truccato i voti tramite dei bot, eventualità questa su cui è tornato nelle ultime ore anche Francesco Chiofalo, come risaputo ex fidanzato di Antonella.

Intervenuto radiofonicamente sull'argomento nel corso del programma Non Succederà Più, Chiofalo ha precisato di non avere notizie certe ma di essere abbastanza sicuro che sia la ragazza che il padre abbiano conoscenze relative al mondo dei bot.

Il commento del suo ex

A scatenare all'epoca più di un dubbio il fatto che numerosi sondaggi (anche quelli diffusi dai siti più attendibili) dessero per perdente la 24enne salernitana, esito poi sconfessato però da quanto visto in puntata dove a trionfare fu proprio Antonella. Da qui le ipotesi più disparate, tra le quali proprio il possibile ricorso allo strumento dei bot - profili falsi che indicano preferenze random, voti dunque 'falsi' - da parte della famiglia di lei.

Interpellato sull'argomento, Francesco Chiofalo è stato molto secco: "Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha". A rafforzare l'ipotesi (che sempre un ipotesi resta, Chiofalo ha sottolineato di non avere alcuna certezza) di un coinvolgimento del padre di Antonella nella vicenda il fatto che si comporti come fosse il suo manager: "E' entrato nella casa dicendo che doveva dimagrire.

E' un discorso da manager, non da padre".

Tornando alla questione del televoto, l'ex di Fiordelisi ha sostenuto che sia Antonella che suo padre avrebbero dunque i mezzi per attingere a quel tipo di canale: "Non so se li ha fatti, ma gli strumenti ce li ha".

Chiofalo sui 'Donnalisi'

Nell'intervista Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare anche i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi).

A detta dell'ex di Antonella, l'influencer non sarebbe affatto innamorata del giovane volto di Forum: "Non gliene frega nulla di lui" ha chiosato, evidenziando come secondo lui, dal punto di vista della Fiordelisi, avrebbe avuto più senso intraprendere un percorso simile con Antonino Spinalbese che essendo l'ex di Belen Rodriguez avrebbe garantito maggiore visibilità alla 24enne.

Chiofalo ha punzecchiato anche Donnamaria, spiegando che all'interno del Grande Fratello Vip 7 ha avuto un atteggiamento anonimo se non fosse stato proprio per la storia d'amore intrapresa con Fiordelisi: "Non è antipatico, ma neanche simpatico".

Ricordiamo che Francesco e Antonella avevano avuto una relazione nel 2018. Dopo Chiofalo, la 24enne non si è più fidanzata ufficialmente con nessuno. Staremo a vedere come andrà a finire la sua storia nella casa.