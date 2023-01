Durante le nomination della 28^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 16 gennaio su Canale 5, Milena Miconi ha fatto il nome di Daniele Dal Moro: secondo l'attrice, il coinquilino in un discorso avrebbe lasciato intendere di considerarla una sua amica ma successivamente non le avrebbe mai rivolto parola. Nel post-puntata l'imprenditore ha esposto il suo rammarico e ha ribadito che non vedrà mai Milena come una sua amica.

Il confronto post-puntata

Finita la diretta, Daniele Dal Moro e Milena si sono ritrovati a parlare in cucina.

In particolare, Dal Moro è convinto che la coinquilina lo abbia nominato solo perché è amica di Nicole Murgia: ultimamente tra Daniele e Nicole non corre buon sangue.

Sebbene Miconi si sia giustificata dicendo che all'interno della casa di Cinecittà ha un ottimo rapporto con tutti, Daniele è sembrato scettico: "Dove c'è sincerità l'asino casca sempre". Insomma, il 32enne veronese è convinto che Milena non stia raccontando la verità sulla sua nomination.

Poco dopo Daniele ha rincarato la dose nei confronti dell'attrice: "Io ad oggi non farei mai una chiacchierata con te in amicizia". Nel momento in cui i toni si stavano alzando, Milena ha preferito interrompere la discussione per evitare che degenerasse.

Dal Moro è convinto che Miconi non abbia ancora conosciuto i coinquilini per come sono

Il giorno seguente Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro si sono ritrovati a commentare le dinamiche della 28^ puntata del Grande Fratello Vip: entrambi si sono trovati d'accordo sul fatto che alcuni "vipponi" abbiano paura ad esporsi per evitare critiche dai telespettatori.

Milena Miconi, che era presente alla conversazione, ha espresso un commento opposto. A detta di Daniele però la coinquilina non avrebbe ancora conosciuto davvero le persone di cui si circonda nella casa: "Conosci le persone ancora in modo superficiale".

A fare eco ci ha pensato Fiordelisi, spiegando che Dana Saber (eliminata ieri) è stata criticata perché troppo diretta.

Anche in questo caso Milena Miconi si è trovata in disaccordo: "Dire quello che pensi insultando una persona non è educazione, la sincerità non include l'insulto". La conversazione si è conclusa con ognuno dei gieffini che ha esposto la propria versione senza sfociare nella discussione.

Il commento di alcuni utenti

La discussione tra Milena e Daniele non è passata inosservata ai telespettatori del reality.

Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato Dal Moro per l'atteggiamento spocchioso: "L'arroganza e la la maleducazione per una nomination non si può accettare". Un altro fan del programma ha affermato: "Dissento totalmente dalla modalità battagliera di Daniele con Milena".

Infine c'è chi non ha gradito una frase pronunciata dall'imprenditore: "Daniele ti amo, ma ultimamente sei pensante".