La convivenza forzata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 a volte crea tensioni anche per futili motivi. Domenica 22 gennaio, Antonella Fiordelisi è stata rimproverata da Edoardo Donnamaria per una frase sulle mestruazioni. La influencer salernitana si trovava in cucina con alcuni concorrenti del parterre maschile, quando ha detto di dover andare in bagno per cambiare l'assorbente. Il suo "partner", che si trovava anche lui in cucina, l'ha bacchettata in quanto avrebbe detto una cosa poco carina.

I motivi del battibecco

Domenica sera Luca Onestini, Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si trovavano in cucina.

A un certo punto la influencer si è ricordata di dover andare in bagno per un motivo specifico: "Comunque devo andare a cambiarmi l'assorbente". Donnamaria in disaccordo con la frase detta dalla "partner" l'ha immediatamente rimproverata: "Amore che c... dici? Ma ti sembra una frase da dire?".

Perplessa dal rimprovero di Donnamaria, la gieffina ha spiegato che cos'abbia detto di così scandaloso. Antonella ha anche chiesto cosa sarebbe cambiato se invece di dire che doveva cambiare l'assorbente avesse detto di dover andare in bagno.

Il giovane volto di Forum per evitare una nuova discussione ha tagliato corto: "Fai come ti pare, ma non è carino". Fiordelisi stizzita è andata via dalla cucina e ha esclamato: "Voi siete tutti pazzi".

edoardo donnamaria che addirittura riprende antonella solo perché ha osato dire in pubblico che doveva andare a cambiarsi l’assorbente come se nel 2023 ancora ci dovessimo scandalizzare se una donna parla di ciclo 🥶🥶🥶#gfvip #donnalisi #gintonic #incorvassi pic.twitter.com/eeu8LdGPzs — mari (@42karatip) January 22, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

La diatriba dei "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo) non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, alcuni utenti hanno preso le difese della 24enne: "Addirittura riprende Antonella perché ha osato dire in pubblico che doveva andare a cambiarsi l'assorbente?" L'utente ha fatto notare che siamo nel 2023 e quindi non bisognerebbe scandalizzarsi se una donna parla delle mestruazioni. Al contrario, un altro telespettatore del Reality Show ha spiegato che il rimprovero potrebbe essere dettato dalla frase fuori luogo: "Non è questione di scandalizzarsi, ma è una cosa che non si dice in pubblico soprattutto in cucina".

Secondo un utente, Antonella è una persona spontanea al punto che in alcuni casi dimentica di essere in un programma dove sono presenti le telecamere h24. Per un telespettatore, la frase di Fiordelisi è stata indelicata soprattutto perché i "vipponi" aveva da poco finito di cenare. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha criticato Donnamaria e Fiordelisi: il primo è stato punzecchiato di essere troppo "fiscale" mentre la seconda è stata additata di essere poco signorile visto che in quel momento erano presenti altri concorrenti del parterre maschile.