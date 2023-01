Cosa sta accadendo a George Ciupilan? Nella notte tra martedì 10 gennaio e mercoledì 11 gennaio, il concorrente del Grande Fratello Vip 7 si è isolato dal resto dei "vipponi" e si è chiuso in sauna per ore. Gli autori preoccupati per lo stato d'animo del ragazzo hanno chiesto a Daniele Dal Moro di andare a controllare cosa stesse accadendo. L'episodio non è passato inosservato neanche tra i fan del programma.

Che cos'è successo?

George Ciupilan ha dimostrato all'interno della casa di Cinecittà di essere un ragazzo molto educato, ma anche taciturno e riservato.

Il gieffino spesso viene criticato per non essere mai al centro delle dinamiche.

Nella notte tra martedì e mercoledì 11 gennaio, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. George si è isolato dal gruppo e si è rifugiato in sauna per diverso tempo.

In veranda, Andrea Maestrelli si è accorto dell'isolamente del coinquilino e ha affermato: "Sto aspettando che esca George, se fa altri 10 minuti si squaglia lì dentro, è in sauna da mezz'ora". Secondo Davide Donadei e Nicole Murgia la situazione sarebbe stata sotto controllo, poiché hanno visto Ciupilan effettuare dei movimenti optando che sia stato il tiktoker a scegliere la temperatura della sauna. Attilio Romita invece si è chiesto perché dalla porta uscisse tutto quel vapore.

L'intervento della redazione

Dal momento che nessuno dei "vipponi" presenti in veranda ha deciso di andare a verificare le condizioni di salute e lo stato d'animo di George, gli autori presenti in regia hanno deciso di intervenire.

Daniele Dal Moro che in quel momento si trovava in piscina, è stato chiamato in confessionale: al 32enne di Verona è stato chiesto di andare in sauna e sincerarsi che George Ciupilan stesse bene.

L'episodio è stato raccontato dalla stesso Daniele a Luca Onestini, confermando che la situazione era sotto controllo.

Il commento di alcuni utenti del web

Da qualche settimana a questa parte, i fan del Grande Fratello Vip 7 hanno notato un cambiamento in George Ciupilan.

Secondo alcuni telespettatori, il tiktoker potrebe iniziare ad avere problemi di convivenza con alcuni coinquilini. A detta di altri utenti, il giovane non starebbe bene e lo dimostrerebbe l'allontanamento da Nikita Pelizon: i due avevano instaurato un bellissimo rapporto, ma con l'ingresso di Luca Onestini si sono un po' persi. George è amico di Nikita e di Luca, ma il litigio tra Onestini e Pelizon, ha portato Ciupilan ad essere più vicino a Luca.

Per un telespettatore invece George sarebbe stufo delle frecciatine che gli lanciano alcuni compagni d'avventura, in cui viene accusato di essere sempre un passo indietro rispetto alle dinamiche nate nella casa.