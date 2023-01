Scintille a distanza tra Luca Onestini e Giulia Salemi. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7, nel post-puntata di lunedì 23 gennaio ha sostenuto che la influencer italo-persiana legga solamente tweet negativi sul suo conto. Per il gieffino, Giulia sarebbe influenzata per via dell'amicizia che ha con Soleil Sorge - ex fidanzato di Onestini. Poco dopo lo sfogo del concorrente emiliano, Giulia Salemi ha fatto chiarezza sui tweet che legge in puntata.

Lo sfogo del concorrente

Terminata la 29^ puntata del Reality Show, Luca ha attaccato Salemi per i tweet contro di lui.

Il concorrente ha sostenuto che la lettura dei commenti non è equa, poiché sul suo conto vengono dette solo cose negative. A detta del gieffino in Spagna sarebbero organizzati meglio, tanto che in ogni puntata venivano letti due tweet: uno positivo e uno negativo.

Infine Onestini ha sostenuto che Giulia Salemi legga solo cose contro di lui per via dell'amicizia con la sua ex Soleil.

La risposta della influencer

La stoccata di Luca Onestini non è passata inosservata a Giulia Salemi.

Di conseguenza, la influencer italo-persiana ha deciso di replicare al concorrente: "Caro Luca, io scelgo i tweet e gli autori passano solo alcuni". La diretta interessata ha sostenuto che sul web i commenti a favore di Luca siano davvero pochi.

A quel punto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ribadito che se dovesse leggere tutti i tweet su Onestini ne uscirebbe malissimo: "Ti dovresti nascondere in sauna per una settimana". Infine Giulia ha precisato che i suoi tweet sono quelli più buoni.

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana.

I miei sono i più buoni 😉#gfvip — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 24, 2023

In quest'edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha affidato a Giulia Salemi il compito di leggere i commenti dei telespettatori sulle dinamiche o sugli stessi concorrenti.

La reazione di alcuni utenti del web

Il botta e risposta a distanza tra Salemi e Onestini è stato commentato da alcuni telespettatori del reality show.

Su Twitter, il giudizio si è spaccato: da un lato c'è chi crede che Luca sia veramente "massacrato" in ogni puntata mentre dall'altro c'è chi ha difeso il "modus operandi" della influencer.

Un utente ha scritto: "Giulia non perdere tempo con il nulla". Un altro utente invece si è schierato dalla parte del concorrente: "Mi dispiace ma non sono d'accordo, perché sui social ci sarà qualche commento a favore di Luca soprattutto nell'ultimo periodo". Un telespettatore invece ha fatto notare che la risposta di Salemi sarebbe stata giusta se fosse intervenuta anche dopo aver ricevuto l'attacco di Antonella Fiordelisi.

Infine c'è chi crede che la influencer abbia paura di andare "contro" i fandom più forti per non perdere consensi.