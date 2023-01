La mamma di Sarah Altobello non ha perdonato Attilio Romita per le frasi dette al Grande Fratello Vip 7. Tra le pagine del settimanale Di Più, la donna ha invitato il giornalista a scendere dal piedistallo poiché per lei è solo un pensionato che cerca gloria all'interno di un Reality Show. Inoltre la donna ha sostenuto che Attilio debba chiedere scusa a Sarah.

Lo sfogo della donna nasce da un confessionale fatto da Attilio: il concorrente dopo essersi avvicinato ad Altobello, aveva riferito che lontano dai riflettori non avrebbe mai frequentato una persona come Sarah.

Il motivo? Secondo Romita, la gieffina sarebbe una persona "fru fru" al punto che si sarebbe vergognato a portarla a cena con i suoi amici e colleghi di lavoro.

La stoccata della donna

In una lettera pubblicata dal magazine di cronaca rosa diretto da Signoretti, la mamma di Sarah Altobello si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Attilio Romita.

Nello specifico, la donna ha esordito: "Caro mio, scendi dal piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me". A detta delle mamma della concorrente pugliese, Romita crede di essere un uomo di classe ma con le frasi snob indirizzate a Sarah ha dimostrato di essere solamente un classista. A tal proposito ha affermato: "Chiedi scusa alla mia bambina".

Per la mamma di Altobello, la figlia è una bravissima ragazza che non merita affatto le critiche e gli insulti di Romita.

Infine ha sostenuto che non è l'ex direttore che si deve vergognare di uscire con una persona come Sarah, ma è la sua famiglia che si vergogna delle frasi pronunciate da Attilio: "Lasciala perdere e torna a pensare alla tua compagna".

Il rapporto di Sarah e Attilio

In occasione del suo ingresso nella casa di Cinecittà di Cinecittà, Sarah aveva riferito di essere attratta da Attilio.

Giorno dopo giorno i due avevano instaurato un ottimo rapporto, al punto che sembrava dovesse nascere qualcosa che andasse oltre l'amicizia. Ovviamente, l'atteggiamento del giornalista aveva mandato su tutte le furie Mimma (attuale compagna di Romita).

Dopo essere stato messo al corrente di uno sfogo della sua compagna, Attilio si era lasciato andare ad un confessionale piuttosto duro nei confronti di Sarah. Il gieffino aveva spiegato di non avere mai messo in dubbio la sua relazione, in quanto Sarah è una ragazza "fru fru" che lontano dai riflettori non l'avrebbe neanche portata a cena con i suoi colleghi e amici.

Da quel momento, tra Attilio e Sarah il rapporto si è ridimensionato. I due coinquilini passano del tempo insieme, ma non più come prima. La stessa Altobello ha ammesso di essere rimasta ferita per i giudizi de giornalista.