Luca Onestini è tornato ad attaccare Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7. Tutto è partito da un gioco proposto dagli autori, in cui hanno chiesto al concorrente bolognese di scrivere una canzone da cantare su una base fornita dalla regia. Nelle rime, Luca ha definito la modella triestina una "viperetta travestita da hippy". Onestini ha punzecchiato anche l'opinionista Sonia Bruganelli, la sua ex Soleil Sorge e il coinquilino Antonino Spinalbese (attualmente fuori dalla casa per un problema di salute).

La canzone della discordia

In occasione del Game Night, Luca è stato incaricato dalla redazione di scrivere una canzone da cantare su una base fornita dagli autori.

Dopo averla scritta, in serata il concorrente l'ha cantante in confessionale. Nel breve testo Onestini ne ha approfittato per attaccare nuovamente la modella di Trieste: "Cara Nikita, è inutile che intrippi. Sei solo una viperetta travestita da hippy". Finito nel mirino del modello bolognese anche Spinalbese: "Dicono che con le donne faccio il cretino, ma sono Luca non sono Antonino". Il 30enne ha spiegato che tutti all'interno della casa lo imitano, visto che spesso utilizzano delle sue frasi ironiche.

Onestini ha criticato anche Sonia Bruganelli per i giudizi negativi sul suo conto: "Prendo insulti a macchietta, voglio solamente Orietta (Berti)". Il concorrente ha chiesto di non essere provocato, perché dopo essere arrivato al limite potrebbe sbottare.

Infine c'è stato spazio anche per una stoccata a Sorge: "Non mi parlate, scrivetemi per mail. Sennò zittisco tutti come ho fatto con Soleil".

Mi sento rappresentata al 100% dalla faccia schifata di Nikita quando parla Tarzan.



LUI È COSÌ OSSESSIONATO 💀#gfvip #GfGameNight #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/q9bMafVlj3 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 11, 2023

In salone, quando Nikita Pelizon ha ascoltato la canzone di Luca ha fatto una smorfia.

Antonella Fiordelisi invece si è avvicinata all'orecchio della modella e ha sussurrato qualcosa, ma non è dato sapere che cos'abbia detto.

La reazione di alcuni telespettatori

Il testo della canzone di Luca Onestini non è passato inosservato ai fan di Nikita Pelizon.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno criticato il concorrente di Bologna e spezzato una lancia per Nikita: "Lui è così ossessionato da lei".

Un altro fan ha scritto: "Ennesimo schifo". Un utente ha menzionato Sonia Bruganelli, in modo che potesse vedere la clip. Un telespettatore ha commentato: "E' imbarazzante". A detta di un utente, Luca crede di essere simpatico ma non lo sarebbe. Un fan del Grande Fratello Vip 7 ha fatto notare che Onestini nel testo ha preso in giro ben quattro persone. La maggior parte dei commenti hanno tutti criticato il concorrente.

Infine c'è anche chi si è detto spiazzato sul fatto che Orietta Berti nella precedente puntata abbia reso immune il 30enne.