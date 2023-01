Al Grande Fratello Vip 7 continua a tenere banco il passato burrascoso con protagonisti i due ex Nicole Murgia e Andrea Maestrelli: è chiaro ormai a tutti come la loro storia abbia vissuto dei momenti di tensione ma quasi quotidianamente saltano fuori delle novità al riguardo o si mettono nuovamente in evidenza certi presunti fatti. Nelle ultime ore è di fatti emerso come Nicole Murgia avrebbe tirato un piatto ad Andrea Maestrelli quando i due si frequentavano. Intervenuta a Casa Pipol, Federica Riccardi in qualità di migliore amica di Nicole ha però ridimensionato l'accaduto.

La giovane ha precisato che non è un episodio da emulare, ma definirlo "violenza domestica" è una cosa che, secondo lei, farebbe sorridere.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Dopo l'ingresso nella casa di Cinecittà, Nicole e Andrea hanno confermato di avere avuto una relazione terminata la scorsa estate: entrambi hanno spiegato di essersi lasciati per via dei troppi litigi.

Dopo una nomination ricevuta dal suo ex, la Murgia è stata protagonista di uno sfogo: la giovane ha chiesto al coinquilino perché l'avesse mandata al televoto dopo i loro trascorsi, ecco che nella foga del raccontare alcuni dettagli, l'attrice ha confidato di avere tirato un piatto ad Andrea procurandogli una piccola ferita.

Dal canto suo anche lo stesso Maestrelli ha riferito a Tavassi di essere dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per essere stato, a suo dire, preso di mira dalla sua ex.

La versione dell'amica di Nicole

Ospite a Casa Pipol, la migliore amica di Murgia ha ridimensionato l'episodio legato al lancio del piatto: "Perché nessuno si è chiesto perché Nicole ha fatto questo?".

Federica Riccardi ha fatto presente che Nicole è mamma di due bambini, a differenza di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi non è dunque andata nella casa di Cinecittà per divertimento. A detta della giovane, bisognerebbe sempre avere rispetto per le persone che hanno un vissuto: "Andrea ha lanciato un'accusa gravissima".

Sebbene Federica abbia spiegato di non conoscere tutti i dettagli dell'episodio, è a conoscenza del fatto che tutto sia avvenuto durante l'ultima discussione avuta tra Murgia e Maestrelli.

La diretta interessata ha ribadito che il piatto non è stato volutamente tirato addosso ad Andrea, ma che il ragazzo si sarebbe tagliato con uno dei cocci: "Non si lanciano i piatti, ma se si parla di violenza domestica a me viene da ridere" ha sentenziato la giovane.

Il rapporto con Tavassi e il sale tirato dopo il passaggio di Nikita

Per quanto riguarda le critiche di alcuni "vipponi" alla neo coinquilina, Federica Riccardi ha descritto l'attrice come una persona solare. Dunque, l'amicizia nata con Tavassi non avrebbe a suo dire alcun doppio fine: "Sono amici, è molto romana e molto amichevole". Sui social Murgia è stata anche 'accusata' di avere lanciato del sale al passaggio di Nikita, ma anche in questo caso la sua amica ha smentito: "Non l'ha fatto, l'hanno descritta come un mostro". Prima di concludere la sua intervista Federica ha precisato che Nicole Murgia non è una ragazza falsa ne tantomeno violenta: "Ho letto le peggiori cattiverie su di lei".