Lunedì 9 gennaio 2023, su Canale 5, è andata in onda la 27^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Tra i protagonisti di un blocco, ci sono stati anche Andrea Maestrelli e Nicole Murgia: il conduttore ha voluto vederci chiaro su alcune frasi criptiche pronunciate dal calciatore. Nel dettaglio, Andrea ha confidato a Tavassi di essere stato aggredito verbalmente e fisicamente quando frequentava Nicole.

Andrea e Nicole fino alla scorsa estate hanno avuto una breve frequentazione, finita nel peggiore dei modi.

Che cos'è accaduto?

Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip 7, Andrea ha deciso di nominare Nicole: come motivazione il giovane ha spiegato di avere trovato delle conferme su quello che pensava di lei.

In puntata la gieffina aveva preso con sportività la nomination, ma nel post-puntata aveva dato adito ad uno sfogo. Nello specifico, Murgia aveva detto a Maestrelli di dire tutto quello che era accaduto tra di loro durante la frequentazione: dalla versione di Nicole è emerso che lei si è innamorata di un altro uomo e ha chiuso la conoscenza con Andrea ma nel mezzo di una discussione gli ha tirato anche un piatto ferendolo.

In giardino, Maestrelli si era lasciato andare ad una confidenza con Tavassi: il giovane aveva spiegato di essere finito due volte in ospedale a causa delle discussioni con Nicole. Al tempo stesso, Andrea aveva ribadito di non voler più parlare di determinati argomenti per rispetto dei figli di Murgia.

Il confronto nella 27^ puntata

Durante la 27^ puntata Alfonso Signorini ha deciso di trattare l'argomento con i due diretti interessati.

Dopo la messa in onda di una clip, il conduttore ha chiesto ad entrambi di fornire la propria versione dei fatti. Andrea ha ammesso di essersi ferito a causa di un piatto tirato da Murgia. Inoltre il giovane ha ribadito di essere stato tradito.

Dal canto suo Nicole ha ammesso che la frequentazione tra i due è stata piuttosto burrascosa: a causa dei forti litigi è capitato che lei spintonasse Maestrelli. Tuttavia, la gieffina ha precisato di non essere una persona violenta.

Il commento di alcuni telespettatori

Dopo il confronto tra i due concorrenti, Signorini ha preferito cambiare argomento anche se ha ribadito che l'argomento andava trattato per non far passare Murgia come una donna violenta.

Tuttavia, i telespettatori del Reality Show hanno espresso qualche critica nei confronti di Nicole e del conduttore per come è stata affrontata la vicenda. Su Twitter, un utente ha scritto: "Alfonso ma con quale faccia roteggi su questa storia?". Un altro utente ha sostenuto che lanciare un piatto e spintonare è un episodio di violenza, quindi non ha senso sminuire l'accaduto.