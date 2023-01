Terminata la 26ª puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 2 gennaio, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli hanno discusso a causa di una nomination.

Il modello ha votato Nicole perché, avendo avuto una relazione con lei prima del reality-show, si è reso conto che anche nella casa non è riuscita a fargli cambiare opinione su di lei. Durante il faccia a faccia del post-puntata, Murgia ha svelato i motivi che hanno portato alla fine della loro liaison.

Nicole e Andrea, infatti, la scorsa estate sono stati insieme per alcuni mesi.

Lo sfogo di Murgia

Al momento delle nomination palesi, Andrea ha votato la sua ex Nicole, affermando: "È la persona che conosco meglio. In queste settimane non mi ha fatto cambiare opinione e idea su quello che lei è". Murgia è apparsa sorpresa ma, durante la puntata, ha accettato la nomination e si è detta disposta a fargli cambiare idea. Lo scontro, però, è avvenuto al termine della diretta su Canale 5.

L'attrice romana ha precisato di non essere arrabbiata per il voto, ma per la motivazione: "Mi sono scordata di noi? No, ricordo tutto, tranquillo". A questo punto, la concorrente 29enne ha fornito alcuni dettagli sulla fine della frequentazione con Andrea, dicendogli: "Vuoi raccontare che ti ho tirato un piatto e ti ho tagliato?

Vuoi dire che ho mandato un messaggio a un altro ragazzo?".

Insomma, Nicole Murgia non ha nascosto che tra i due la relazione è finita per incompatibilità caratteriale e perché lei si è innamorata di un altro ragazzo.

Cioè prima dice che gli ha tirato un piatto tagliandolo, poi che lo ha tradito e ha il coraggio di dire:



Moorgia: “perché io non voglio continuare il racconto perché sono una persona CORRETTA”



Ok mi fa paura.#gfvip #nikiters #donnalisi #gintonicpic.twitter.com/8GDiO2axQv — Ssapori (@assaporar) January 3, 2023

Dopo aver ascoltato le parole di Nicole, Maestrelli ha fornito la sua versione dei fatti.

Il calciatore ha affermato di non aver intenzione di parlare della fine della loro storia per tutelare i figli dell'ex fidanzata che seguono la mamma da casa. Dunque, Andrea ha sottolineato che non parlerà mai della sua storia d'amore con Murgia.

La versione di Maestrelli

Durante la notte, Andrea si è ritrovato a parlare con Edoardo Tavassi in giardino.

I due hanno comunicato in codice, e si suppone che Maestrelli abbia detto che Nicole lo avrebbe picchiato durante alcune discussioni e che, in seguito a questi episodi, sarebbe anche andato in ospedale.

Ad ogni modo, sembra ormai certo che la relazione sia giunta al capolinea perché Murgia si è innamorata di un altro uomo che potrebbe essere il migliore amico di Andrea.

Le reazioni di alcuni utenti del web

Su Twitter, non è passata passata inosservata la confidenza di Andrea Maestrelli a Tavassi e il botta e risposta con Nicole.

Un utente ha preso le difese di Maestrelli: "Cioè, lui la vuole tutelare e lei si arrabbia?". Un altro fan del GF Vip ha sostenuto che Murgia ha esagerato con i toni nei confronti dell'ex fidanzato, che ha definito un uomo senza attributi.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha chiesto chiarimenti sulla comunicazione tra Maestrelli e Tavassi: "Scusate ma Andrea ha detto in codice di essere stato picchiato da Nicole?".

Nella 27ª puntata del Grande Fratello Vip 7, probabilmente Alfonso Signorini si occuperà della vicenda con i diretti interessati.