Venerdì 20 gennaio, al Grande Fratello Vip 7 c'è stato un confronto tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro: i due coinquilini si sono ritrovati a parlare del rapporto che hanno con Oriana Marzoli. Secondo il ragionamento di Onestini, l'imprenditore avrebbe deciso di lasciarsi andare con la influencer venezuelana ma senza pensare ad una futura relazione.

Va detto che mentre Daniele e Luca stava parlando di Oriana, quest'ultima ha ascoltato tutto perché si trovava nei pressi del cortiletto.

Il confronto

Nell'ultimo periodo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono riavvicinati.

Tuttavia, l'imprenditore continua a non fidarsi della coinquilina a causa dei vari flirt avuti dalla 30enne all'interno della casa di Cinecittà.

Nella tarda serata di ieri, Luca e Daniele si sono ritrovati a parlare del rapporto che hanno entrambe con Oriana. Antonella Fiordelisi che era presente alla conversazione ha sostenuto che tra Daniele e Oriana lontano dal Grande Fratello Vip 7 non funzionerà mai: "Magari uscite una sera, ma niente di più". A quel punto Onestini ha fatto una sua riflessione sull'atteggiamento di Dal Moro: "Per otto nove volte dico di no e alla decima ci casco. Ma in realtà non vuoi una roba seria con lei". Luca è convinto che Daniele si sia avvicinato a Marzoli solo per via dell'attrazione fisica.

Dal canto suo, Dal Moro ha ammesso di nutrire un'attrazione particolare nei confronti di Oriana. Al tempo stesso, Daniele è convinto che lontano dal Reality Show tra lui e Oriana non ci sarà mai una relazione: "Conoscendomi, penso che farei fatica ad andare oltre". Infine il 32enne ha spiegato di non mancare di rispetto a nessuno se si lascia andare con Oriana.

Luca ha fatto un quadro perfetto di Daniele.🔥

Confermato da lui davanti ad Oriana tra l’altro(e alla sua “nemica” che spara frecciatine).



IO SE FOSSI ORIANA NON ACCETTEREI TUTTO QUESTO.

Non può trattarla come un giocattolo.#gfvip #orianistas #incorvassi #oriele pic.twitter.com/3YnxHHUndy — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 21, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

La conversazione tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno fornito il proprio punto di vista sul ragionamento di Daniele: "Io fossi Oriana non accetterei tutto questo. Lui non può trattarla come un giocattolo". Un altro utente ritiene che il pensiero di Daniele sia pessimo. A detta di un telespettatore, per l'ennesima volta Antonella Fiordelisi avrebbe dimostrato di essere "nemica" della donne. Un altro utente invece ha sostenuto che Marzoli viene trattata con superficialità, per via dell'atteggiamento avuto all'interno della casa di Cinecittà. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha criticato Onestini per non avere rimproverato Dal Moro: Luca essendo amico di Oriana avrebbe dovuto dire al coinquilino di essere chiaro con Marzoli e non illuderla.

Infine c'è chi si è detto stufo di sentire discorsi superficiali su Oriana Marzoli.