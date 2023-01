Al Grande Fratello Vip 7 si respira nuovamente aria di tensione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest'ultimo, nella tarda serata di venerdì 20 gennaio, ha ammesso di essere attratto da Oriana, ma al tempo stesso non riesce a fidarsi.

Inoltre Daniele non ha battuto ciglio sui commenti severi di Antonella Fiordelisi. Oriana ha ascoltato tutto, ma in quel momento ha preferito non intervenire. Sabato 21 gennaio, però, la 30enne ha voluto prendere le distanze da Dal Moro.

Daniele non si fida di Oriana

Daniele si è confrontato con Luca Onestini sul rapporto che entrambi hanno con Oriana.

Secondo Onestini, Dal Moro è attratto dalla venezuelana, ma non vuole una relazione seria perché non si fida. Antonella Fiordelisi è intervenuta, aggiungendo che, secondo lei, al di fuori del Grande Fratello Vip 7 tra Oriana e Daniele potrebbe esserci solo una serata insieme e nient'altro.

A questo punto Daniele ha ammesso di provare una certa attrazione fisica, ma di non nutrire una totale fiducia nei confronti di Marzoli.

La delusione di Marzoli

Oriana Marzoli ha ascoltato la conversazione tra Daniele, Luca e Antonella. La conduttrice sudamericana ha evitato di intervenire subito, ma sabato 21 gennaio si è mostrata più fredda del solito con Dal Moro. In camera da letto, i due coinquilini hanno avuto un chiarimento, con la concorrente venezuelana che ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Oriana ha ammesso di esserci rimasta male per il fatto che Dal Moro non abbia preso le sue difese quando Antonella ha sparato a zero su di lei. Ha poi aggiunto che non si aspettava che Daniele fosse d'accordo con alcune affermazioni di Fiordelisi.

La gieffina, rammaricata per l'atteggiamento del coinquilino veneto, ha affermato: "Non mi va di stare con una persona che non mi dà equilibrio".

Inizio della discussione

Oriana:"Non mi va di stare con una persona che non mi da equilibrio..."#oriele #gfvip pic.twitter.com/8KTloSg1tQ — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) January 21, 2023

Daniele, dal canto suo, ha chiesto a Oriana perché non è intervenuta subito quando ha sentito che si stava parlando male di lei. Quindi ha detto che lui sta facendo dei passi da gigante nei suoi confronti, ma per fidarsi completamente ha bisogno di tempo.

Infine ha detto che, quando Antonella l'ha giudicata negativamente, Oriana avrebbe dovuto replicare in prima persona.

I commenti di alcuni utenti del web

Su Twitter, gli utenti hanno commentato l'ennesima incomprensione tra Oriana e Daniele. Secondo alcuni telespettatori, Marzoli ha fatto bene a prendere le distanze da Dal Moro.

Un altro fan ritiene che la venezuelana farebbe meglio a portare avanti la sua esperienza al GF Vip da sola perché Daniele non è l'uomo giusto per lei. Qualcun altro, invece, sostiene che l'ex tronista sia troppo orgoglioso. Infine, un'altra persona ha aggiunto: "Ha ragione Oriana, Daniele non si sta comportando bene".

Infine c'è chi è convinto che i due coinquilini si piacciano ma che non riescano a trovare un punto d'incontro a causa dell'orgoglio reciproco.