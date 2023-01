Dopo alcuni mesi di convivenza forzata all'interno del Grande Fratello Vip 7 è possibile che qualcosa si rompa nei rapporti tra i concorrenti. Nella serata di martedì 17 gennaio, Oriana Marzoli ha avuto qualcosa da ridire sull'atteggiamento di Wilma Goich: secondo la influencer venezuelana, la coinquilina si sta dimostrando una persona falsa. Nello specifico, Oriana ha sostenuto che la cantante davanti parla bene di tutti, ma alle spalle dice l'esatto opposto.

La stoccata di Marzoli

Nel corso di una chiacchierata confidenziale con Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Nicole Murgia, Oriana Marzoli ha espresso un giudizio negativo su Wilma Goich.

Per la 30enne sudamericana, la coinquilina sarebbe una persona falsa: "Parlava male di me". Oriana ha spiegato che prima della puntata Goich l'avrebbe incoraggiata a dormire tutte le notti con Daniele Dal Moro, ma poi in diretta ha negato: "Non sopportava Dana e diceva che era dalla mia parte".

A sostenere il pensiero di Marzoli, ci ha pensato Giaele De Donà: anche lei si è detta d'accordo sul fatto che Wilma abbia un atteggiamento poco chiaro nei confronti di alcuni "vipponi". Successivamente ha ripreso parola Oriana e ha lanciato un'altra stoccata a Goich: "Poi parla malissimo in confessionale di me dopo che l’altro giorno, in cortiletto, mi dice che si è affezionata ...".

Il commento di alcuni utenti del web

Il pensiero di Oriana Marzoli su Wilma Goich è condiviso anche da alcuni utenti del web.

Su Twitter, alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 7 sostengono che la cantante abbia un atteggiamento critico nei confronti di tutte le ragazze che cercano di avvicinarsi a Daniele Dal Moro. A detta di alcuni, Wilma sarebbe gelosa del rapporto che le ragazze vorrebbero instaurare con l'imprenditore veronese.

Nel corso delle varie puntate del Reality Show, in effetti Wilma è stata più volte incalzata dal conduttore sul rapporto che ha con Dal Moro: la diretta interessata però ha sempre smentito di nutrire gelosia nei confronti delle donne che si avvicinano al 32enne.

Oriana Marzoli rimproverata dalla regia

Nel frattempo, Oriana Marzoli insieme ad Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Nicole Murgia sono stati rimproverati dalla regia.

I gieffini stava parlando in camera ma ad un certo punto hanno cercato di eludere i microfoni: Alberto ha detto una cosa a bassa voce e Oriana è scoppiata a ridere. Giaele invece si è nascosta nel piumone per dire una cosa a Murgia.

La regia è intervenuta e ha chiesto ai gieffini di tenere i microfoni in "bella vista". Inoltre ha chiesto di non nascondersi sotto le coperte per parlare. Poi gli autori hanno chiesto ai "vipponi" di parlare in modo sereno davanti alle telecamere. In seguito al richiamo, i concorrenti protagonisti del gesto hanno continuato la discussione come richiesto.