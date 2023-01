In attesa della 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7, i "vipponi" sono chiamati a decidere quali sono i preferiti della settimana. Come mostra un video pubblicato, su Twitter, un utente sostiene che Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia si siano messe d'accordo su chi votare. Da regolamento i concorrenti non possono fare accordi sui preferiti, così come non possono accordarsi sulle nomination.

Il video finito nell'occhio del ciclone

In un video comparso su Twitter Oriana, Giaele e Nicole sono state accusate di essersi accordate su chi inserire tra i preferiti della settimana.

Nella clip presente sul web, si sentono le tre concorrenti parlare della classifica. A un certo punto, si vedono Giaele e Murgia fare la conta per decidere quale concorrente mettere al primo e al secondo posto.

Ma non solo, in un altro video si vede Marzoli parlare con Luca Onestini sulla classifica dei preferiti.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, la conversazione delle tre concorrenti non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha chiesto di far girare il video il più possibile, in modo che finisca tra le mani degli autori. A detta di un fan del programma il trio Murgia-Marzoli-De Donà starebbe giocando in modo scorretto. Un altro utente ha sostenuto che Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non si sono mai accordati sulle nomination e sugli immuni, nonostante fossero una coppia.

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha detto che non c'è nulla di male nel mettere gli stessi preferiti.

Non è chiaro se la regia prenderà o meno dei provvedimenti sulle tre concorrenti coinvolte. Da regolamente i "vipponi" non possono accordarsi sulle nomination così come sui preferiti. Tuttavia, va detto che è normale che all'interno del gioco venga fatta della strategia.

Oriana, Nikita e George a rischio eliminazione

Prima di pensare ai preferiti e alle nomination, è giusto pensare al televoto della 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7.

Questa settimana sono finiti al televoto Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan che sarebbe ultimo nei sondaggi. Stando ad alcuni sondaggi presenti sul web, la modella triestina e la concorrente venezuelana dovrebbe giocarsela in un testa a testa. Al contrario, il tiktoker di origini romene sarebbe in netto svantaggio rispetto alle coinquiline.

Al momento il televoto è ancora aperto e il verdetto finale potrebbe riservare delle sorprese clamorose: Nikita, Oriana e George hanno tutti un fandom sui social molto forte e in questi giorni si sono tutti attivati per salvare i propri beniamini. Inoltre i fan hanno fatto delle alleanze con i fan di altri concorrenti non coinvolti al televoto.