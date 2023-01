Stefano Fiordelisi, papà di Antonella Fiordelisi, è tornato ad esporsi sui social contro una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Scendendo nel dettaglio, l'uomo su Twitter ha scritto che nel caso in cui Nicole Murgia dovesse superare il televoto eliminatorio di lunedì 16 gennaio sarebbe pronto a cancellare il suo account per protesta.

L'attrice romana è finita in nomination insieme a Nikita Pelizon e Dana Saber.

Le parole del papà di Antonella

Il papà di Antonella Fiordelisi ha dimostrato di essere una persona senza peli sulla lingua. Tramite i suoi account social si è spesso esposto sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

In passato, l'uomo ha punzecchiato Micol Incorvaia (ex fiamma di Edoardo Donnamaria) ed Edoardo Tavassi. Ma non solo, il signor Stefano è anche intervenuto per difendere la conoscenza nata all'interno della casa di Cinecittà tra la figlia e il giovane volto di Forum.

Il 12 gennaio, Stefano Fiordelisi ha lasciato intendere la sua antipatia nei confronti di una gieffina finita al televoto questa settimana: "Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter". Dunque, il padre della influencer salernitana si sta augurando che i telespettatori votino per Nikita o Dana: entrambe le gieffine nell'ultimo periodo hanno allacciato un rapporto amichevole con Antonella. Nel caso di Nicole invece, tra lei e Fiordelisi non c'è affatto feeling: le due coinquiline non si sopportano.

Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter — Stefano Fiordelisi (@FiordelisiStef) January 12, 2023

La stoccata ad un'altra concorrente

In un secondo tweet Stefano Fiordelisi ha lanciato una nuova stoccata ad un'altra concorrente del Grande Fratello Vip 7. Sebbene l'uomo non abbia fatto alcun nome ha cinguettato: "Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni è gufo triste".

Infine il papà di Antonella ha concluso augurandosi che la persona a cui fa riferimento venga "spedita" a casa con il prossimo televoto: "Mai vista una persona così".

La reazione di alcuni utenti del web

Entrambe i tweet del signor Fiordelisi non sono passati inosservati ai telespettatori del Reality Show.

Per quanto riguarda l'ipotetica eliminazione di Nicole Murgia, un utente ha ironizzato: "In questo modo sta fomendando gli hater a salvare Nicole".

I fan dei "Donnalisi" (nome utilizzato dai sostenitori di Antonella ed Edoardo Donnamaria) invece hanno ribadito che si impegnaranno a salvare chi è al televoto contro l'attrice romana.

In merito al "gufo triste" alcuni utenti hanno ipotizzato che Stefano Fiordelisi abbia messo nel mirino Giaele De Donà: la ragazza in passato ha raccontato di avere avuto un'infanzia triste, dopo che sua mamma ha avuto dei gravi problemi di salute. In questo caso alcuni utenti hanno criticato l'uomo: "Non abbiamo mai visto una persona imbarazzante come te".