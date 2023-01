Oriana Marzoli è finita al centro di una polemica. Secondo alcuni telespettatori, la concorrente del Grande Fratello Vip 7 avrebbe pronunciato una frase su Davide Donadei in cui avrebbe fatto riferimento al bullismo. Ma non è l'unica insinuazione che viene fatta nei confronti della concorrente venezuelana: nel corso di una discussione con Wlma Goich, alcuni telespettatori avrebbero sentito una bestemmia.

L'episodio incriminato che ha coinvolto Donadei

Oriana dopo essersi avvicinata nuovamente a Daniele Dal Moro, si è ritrovata in giardino a parlare del più e del meno.

A un certo punto la concorrente venezuelana ha fatto il nome di Davide Donadei: "È il classico che a scuola...". Il resto della frase non è possibile capirlo, perché Oriana si è coperta con un asciugamano per riparsi dal freddo.

Successivamente la chiacchierata è proseguita in totale tranquillità con Dal Moro che ha rivelato un aneddoto legato al periodo in cui frequentava la scuola. Il giovane ha spiegato di avere rivisto un suo professore lo scorso anno. Sebbene Daniele abbia fatto un passo per salutare il suo ex docente, quest'ultimo avrebbe fatto finta di non vederlo. Il 32enne di Verona ha confidato che nel periodo scolastico era molto vivace, al punto da aver chiuso in bagno per un'ora quel professore.

Oriana su Davide: “è il classico che a scuola bullizzavi”



La Lamborghini è stata squalificata per la stessa cosa, pretendiamo provvedimenti. #gfvip #gintonic #nikiters pic.twitter.com/viv0BRV13S — Goddess (@bougiefemmenoir) January 20, 2023

La richiesta di alcuni utenti

La frase di Oriana Marzoli non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra.

Sebbene la concorrente non abbia mai pronunciato la parola bullismo, un utente si è detto convinto che il senso della frase fosse quello: "Pretendiamo dei provvedimenti". Un altro telespettatore ha sostenuto che Oriana abbia detto l'esatto contrario: "Davide a scuola bullizzava". Un fan del Reality Show ha riferito di non avere sentito nulla che possa far ipotizzare un provvedimenti nei confronti di Marzoli.

Il secondo episodio riguardante Marzoli

La presunta frase detta su Davide Donadei non è l'unica ad avere scaturito una polemica.

In queste ore, alcuni utenti del web stanno dicendo che Oriana Marzoli potrebbe aver pronunciato una bestemmia. Il "fattaccio" sarebbe accaduto durante la discussione con Wilma Goich per le bottiglie di vino. La giovane stufa di essere rimproverata dalla coinquilina, nel mezzo di uno sfogo avrebbe prononunciato la parola blasfema.

Anche in questo caso però Marzoli ha parlato talmente a voce bassa che risulta difficile comprendere se abbia o meno infranto il regolamento del Grande Fratello Vip 7. Va precisato che la regia è sempre molto attenta, quindi se fosse stata pronunciata realmente la parola vietata dal regolamento si sarebbero già presi provvedimenti nei confronti della 30enne.