Al termine della 29^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli è finita in un televoto eliminatorio contro Nikita Pelizon e George Ciupilan. Di conseguenza, Edoardo Tavassi ha lanciato un appello in modo goliardico per chiedere ai telespettatori di salvare la concorrente venezuelana. Antonella Fiordelisi ha espresso tutto il suo disappunto e ne ha parlato con Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello.

Lo sfogo di Fiordelisi

Edoardo Tavassi, vedendo giù di morale Oriana Marzoli, ha lanciato un appello ai telespettatori per chiedere di salvarla dal televoto eliminatorio contro Nikita e George.

Antonella Fiordelisi ha quindi deciso di parlarne con Alberto De Pisis e Sarah Altobello, visto che hanno partecipato all'appello. Secondo l'influencer, ci sarebbe stata una mancanza di rispetto ai concorrenti che si trovano in nomination con Oriana: "Non è carino fare questa cosa". Nonostante De Pisis abbia rassicurato che si è trattato di uno scherzo senza malizia, Antonella ha replicato stizzita: "C'è una persona che soffre". Sarah ha ribadito di non avere fatto nulla di male, mentre Edoardo Donnamaria si è domandato perché Antonella se la sia presa in quel modo.

Secondo il punto di vista di Antonella, nella casa di Cinecittà sarebbe nato un "gruppo". A fare eco alla coinquilina, ci ha pensato Nikita, che ha chiesto ad Alberto perché nessuno le abbia chiamate per giocare a "bandierina".

Fiordelisi è nuovamente intervenuta, spiegando di aver notato da piccoli gesti che in casa sia nato un "gruppetto'' contro di lei e Pelizon.

L'antipatia di Fiordelisi verso Marzoli

Poco prima, Antonella aveva espresso un giudizio sui tre concorrenti finiti in nomination al termine della 29^ puntata.

A detta dell'influencer salernitana, Nikita Pelizon uscirà indenne anche questa volta.

Per quanto riguarda Oriana, Fiordelisi ritiene che sia una grande protagonista all'interno del gioco ma che abbia ottenuto consensi in modo scorretto. La diretta interessata ha ribadito che Marzoli, nella casa, avrebbe cercato di instaurare una relazione con vari concorrenti del parterre maschile. Al contrario, Antonella ha elogiato George Ciupilan: "Non parla mai male delle persone, non provoca nessuno".

Per via dell'antipatia che Fiordelisi nutre nei confronti di Oriana Marzoli, la 24enne ha messo in discussione anche la frequentazione con Edoardo Donnamaria. Antonella continua a non comprendere perché il suo "partner" sia amico della concorrente venezuelana, pur sapendo che tra lei e Oriana non corre buon sangue.