Nella casa del Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra ormai essere giunta a un punto di non ritorno. La rottura tra i due, avvenuta qualche giorno fa, è sempre più evidente ed entrambi non accennano a nessun chiarimento. Il malumore di Antonella è sempre più tangibile e, nonostante Edoardo abbia cercato un piccolo contatto con lei, l’ex schermitrice non è sembrata assolutamente intenzionata a ricominciare una storia con lui.

Antonella Fiordelisi piange per Edoardo

Mentre era in veranda in compagnia di Antonino Spinalbese, Antonella ha esordito dicendo: “Siamo molto diversi io ed Edoardo”.

L’hair-stylist, con l’intento di farli riconciliare ha spiegato alla vippona che essere diversi non è necessariamente una tragedia e che, probabilmente, entrambi riescono a capirsi anche bene. Antonino si dice poi convinto che, sia lei che Edoardo, dovrebbero fare un passo verso l’altro. Tuttavia le parole dell’ex compagno di Belen non sono servite a molto, in quando Fiordelisi, ancora una volta, ha ribadito i motivi del suo allontanamento da Edoardo, dicendo: “Lui non è quello di prima, che mi piaceva e che mi ha fatto innamorare e perdere la testa. Sto così io perché non lo vedo più mio complice. Se io sto così male, per me è impossibile recuperare il rapporto di prima. Io quando sono molto ferita non torno come prima.

Io non torno più con lui o se lo faccio mi vendico”. Con queste parole l’ex schermitrice ha concluso la conversazione con Antonino e la possibilità di continuare la storia con Edoardo sembra sempre più distante.

Donnamaria abbraccia Fiordelisi, lei rimane ferma

Tuttavia nella serata di sabato 28 gennaio 2023 Antonella, mentre era in veranda in solitaria e con l’intento di non avvicinarsi al resto degli inquilini, nota la sua solitudine Edoardo Donnamaria.

Lo speaker radiofonico si è avvicinato alla schermitrice, cercando di capire meglio il motivo del suo isolamento e delle sue lacrime. Edoardo chiede, in tono anche scherzoso: “Perché piangi? Hai forse paura di perdere?”. Fiordelisi, immediatamente, risponde dicendo: “Io voglio andare via, ecco perché piango. Voglio uscire per le brutte persone che ci sono qui dentro”.

A questo punto, il volto di Forum chiede: “Non vuoi uscire per quelle che ti mancano?”. Tuttavia, Edoardo non ha ricevuto risposta. Dopo giorni di guerriglia tra i due vipponi, Edoardo si è avvicinato ad Antonella e le ha dato un tenero bacio sulla fronte. Successivamente il Vip ha cercato di abbracciarla, per poi allontanarsi nuovamente. Edoardo si è poi voltato, l’ha osservata nuovamente, mentre Fiordelisi è rimasta immobile a guardare il suo ormai ex fidanzato andare via.