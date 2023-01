Nella casa del Grande Fratello Vip 7, in cortiletto, Antonino Spinalbese e Nicole Murgia hanno effettuato delle riflessioni su Oriana Marzoli mentre gli altri compagni d'avventura nel reality show erano in cucina. L'imprenditore si è definito convinto che la sudamericana fosse, inizialmente, più interessata al personaggio che alla sua persona, pensando agli esordi dell'avventura della venezuelana nel loft di Cinecittà e all'avvicinamento all'hair styilst.

Il rammarico di Antonino Spinalbese verso Oriana

"Una persona si può invaghire, ma io sono stato chiaro", ha sottolineato apertamente Antonino Spinalbese, riferendosi ad Oriana, pensando al loro rapporto all'interno della casa più spiata d'Italia ed alle modalità in cui si stava sviluppando la loro relazione.

L'ex di Belen Rodriguez è apparso un po' rammaricato parlando con Nicole Murgia ed è sembrato dispiaciuto che la showgirl sudamericana, quando successivamente la loro conoscenza si è chiusa, lo abbia messo in cattiva luce, finendo per accusarlo di averla prima sedotta e, in seguito, posto fine al loro rapporto in maniera veloce ed inaspettata.

I complimenti di Nicole Murgia ad Antonino

Nicole Murgia si è complimentata con Spinalbese affermando che è stato un signore per la maniera di comportarsi con Oriana Marzoli. L'attrice ha aggiunto che Antonino avrebbe potuto atteggiarsi in tutt'altro modo, concludendo il proprio pensiero in modo convinto. La 29enne ha ribadito di aver messo in guardia la sudamericana in riferimento al proprio comportamento nella casa del Grande Fratello Vip 7 ed ha sottolineato che è una ragazza molto sensibile e che vive di forti emozioni, nonostante mostri di avere eretto una corazza.

L'imprenditore ancora non ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda che vede protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e a Nicole ha evidenziato di avere intenzione di parlarne direttamente con la sudamericana per affermare il proprio parere personale.

Il rientro di Antonino in casa

Antonino Spinalbese è rientrato nella casa della GF Vip 7.

L'hair stylist era uscito dal loft di Cinecittà il 31 dicembre 2022 per motivi di salute ed è stato fuori per oltre due settimane. Nella prima puntata del reality show del nuovo anno, il conduttore Alfonso Signorini si era collegato con l'imprenditore che era nella sua camera di ospedale e, nella puntata successiva, l'imprenditore era stato dimesso ma stava osservando un periodo di isolamento prima di fare nuovamente il suo ingresso in casa. Appena rientrato, Antonino ha chiarito il suo rapporto con Giaele De Donà e si è riappacificato con la modella.