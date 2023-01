Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è di nuovo scontro. Dopo qualche settimana di serenità, tra i Donnalisi è scoppiata una nuova lite. Tutto è stato causato da Edoardo il quale, durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 23 gennaio, ha nominato Oriana Marzoli. Quando però la puntata è terminata, il vippone è andato in crisi, scusandosi con Oriana. La vicinanza tra Donnamaria e Marzoli, non è piaciuta ad Antonella, la quale non ha preso bene la cosa accusando il suo ragazzo e appellandolo come cane domestico.

Nuovo litigio tra Edoardo e Antonella

Nella mattinata di mercoledì’ 25 gennaio 2023, Antonella è andata contro Donnamaria.

La ragazza ha raccontato ai suoi compagni d’avventura il rapporto abbastanza strano tra Edoardo e Oriana. Notando, però, un racconto alquanto fazioso, Donnamaria è intervenuto a gamba tesa, dicendo ad Antonella di raccontare la verità dei fatti e di essere sincera nell’ammettere di non sopportare il buon rapporto tra lui e Oriana. La furia dello speaker romano è poi continuata dicendo: “Io sono libero di dispiacermi se voglio bene a una persona che va in una nomination difficile e che non me l’aspettavo. Io ho nominato Oriana solo per farti felice”. Fiordelisi a questo punto ha aggiunto dicendo ad Edoardo che fa l’amico con tutti solo per paura di eventuali nomination o di mettersi contro il suo gruppetto.

Stanco delle continue accuse della sua ragazza, Edoardo Donnamaria ha sbottato dicendo: “Qui dentro c’è un clima orrendo. Io non sono neanche libero di venire a dirti che voglio bene ad Oriana, perchè allora tu mi dici che non mi vuoi più vedere e che sono un cane. Brava! Continui a darmi del cane perchè sono andato a dire ad Oriana che mi dispiace per la nomination.

Cane lo dici a tua sorella. Tu sei fuori di testa, vergognati per quello che mi hai detto”. Fiordelisi, notando la rabbia di Edoardo, ha cercato di giustificarsi, dicendo che l’appellativo di cane gli è stato ormai dato da tutta la casa e lui non ha mai mosso un dito. Ancora infuriato, Donnamaria ha concluso dicendo: “Quando Oriana mi ha dato del cane, è poi venuta a trovarmi a letto per chiedermi scusa, in lacrime.

Tu invece te ne sei andata a dormire in un altro letto! Ti devi solamente vergognare”.

Antonella non riesce a perdonare Donnamaria

In veranda con gli altri vipponi, Antonella ha spiegato di non aver perdonato Edoardo dopo le scuse rivolte ad Oriana per averla nominata. Antonella ha spiegato di essere diversa dal suo fidanzato e di voler capire bene chi ha di fronte, se una persona che vuole bene a tutti, o una persona che vuole tenersi buoni tutti per andare avanti nel gioco. Secondo Fiordelisi, Donnamaria dovrebbe esporsi di più per difenderla anche dalle provocazioni di Oriana, mentre invece al momento il vip sembra fare di tutto per tutelare la sua amicizia con la venezuelana. Tuttavia i presenti hanno cercato di farle cambiare idea e di farla ragionare sul comportamento di Edoardo. Antonella però è rimasta ferma sulla sua posizione dicendo: “Se io ho una relazione seria con una persona devo conoscerla al 100%”.