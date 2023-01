Lunedì 2 gennaio 2023 Patrizia Rossetti si è ritirata dal Grande Fratello Vip 7, tornando quindi alla vita di tutti i giorni.

Stando alle indiscrezioni in possesso della blogger Deianira Marzano, però, una volta fuori dalla casa del reality, Patrizia Rossetti avrebbe scoperto di essere stata esclusa da alcune collaborazioni importanti in campo delle televendite e di essere stata sostituita dal collega Giorgio Mastrota. Secondo quanto riporta la stessa Marzano, inoltre, Rossetti avrebbe una dura discussione proprio con il collega milanese.

Le indiscrezioni sugli ingaggi perduti e la presunta lite con Mastrota

L'esperta di Gossip Deianira Marzano ha fatto sapere sui che alcune sue fonti le hanno affermato quanto segue: "Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio".

L'ex gieffina si sarebbe trovata quindi con dei lavori in meno e avrebbe incolpato il collega Giorgio Mastrota: "Lei lo ha chiamato e gli ha detto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GFVip. Lui avrebbe quindi preso il posto di lei in queste televendite", ha concluso Deianira Marzano.

Chi è Patrizia Rossetti, esordi in tv e reality show

Nata a Montaione, in provincia di Firenze il 19 marzo 1959, Patrizia Rossetti si è trasferita ad Empoli, dove ha debuttato in televisione come conduttrice del telegiornale di Antenna 5, emittente locale toscana: nel 1981 ha vinto il concorso "Una valletta per Sanremo", nella trasmissione Domenica In.

Da quest'esperienza è diventata conduttrice del Festival di Sanremo 1982, affiancando Claudio Cecchetto. Da quell'anno è stata al timone di diverse trasmissioni, tra cui "Prossimamente-Programmi per sette sere". Nel 1983 è stata nel cast del quiz "Un milione al secondo" su Rete 4 e dal 1984 fino al 1986 ha condotto "Campo aperto", format di agricoltura ed ecologia.

Dal 1987 al 1988 ha lavorato come inviata del quiz "C'est la vie" e ha condotto affiancando Paolo Villaggio il programma "E' un piacere averti qui". Nel 1989 è divenuta conduttrice di "Buon Pomeriggio", format legato a varie telenovele. Nei primi anni '90 ha presentato "Il più bello d'Italia", Bellezze al bagno, Buona giornata e A casa nostra. Nel 1996 ha esordito televenditrice sui canali Mediaset e ha continuato a presentare diversi programmi come "Casa per Casa", "Buon compleanno" e "Fantastica".

Nel 2005 ha preso parte alla seconda edizione de La Fattoria, presentata da Barbara D'Urso e ha partecipato due volte al reality Pechino Express: nel 2016 con Cesare Cadeo e nel 2018 con Maria Teresa Ruta.