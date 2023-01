Nella casa del Grande Fratello Vip 7 si riaccende lo scontro tra Antonella e Oriana. Il clima tra le due non è affatto dei migliori e, nel corso delle ultime ore, la concorrente spagnola si è lasciata andare a nuove provocazioni e stoccate nei confronti della sua compagna di gioco.

Per la Marzoli, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Antonella proverebbe ad imitarla all'interno della casa più spiata d'Italia, quasi come se soffrisse la sua presenza e il fatto che sia ben amata dal pubblico di questa settima edizione.

Oriana zittisce Antonella nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante le ultime ore si è riacceso lo scontro in casa tra Antonella e Oriana: quest'ultima ha lanciato delle frecciatine alla sua rivale, al punto da zittirla.

"Sono la star, voleva essere come me", ha esclamato Oriana dopo che Luca Onestini le ha fatto notare che Antonella avesse "copiato" la sua acconciatura all'interno della casa del GF Vip.

"Volevi portare la coda come me, non succede niente, è lecito", ha esclamato ancora Oriana che non si è fatta problemi ad affrontare e zittire la sua compagna di gioco.

Antonella incassa il colpo da Oriana e resta zitta: nervi tesi al GF Vip (Video)

E, questa volta, Antonella sembra aver incassato il colpo dato che non ha voluto replicare alle accuse della concorrente spagnola ed ha preferito lasciarla perdere.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione tesa tra Antonella e Oriana nella casa del Grande Fratello Vip 7, durante le ultime ore c'è stato spazio anche per una battuta di cattivo gusto che ha visto protagonista Davide Donadei, rivolta proprio ad Oriana.

Oriana ad Antonella: “Sono la star, voleva essere come me... Volevi portare la coda come me non succede niente è lecito”



MIO DIO ORIANA QUANTO TI AMO#gfvip #oriele pic.twitter.com/opXd4vu78s — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 18, 2023

Davide Donadei esagera con Oriana al GF Vip: sul web chiesta la squalifica

L'ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare a quella che è apparsa una battuta decisamente poco carina nei confronti della concorrente spagnola, tale da scatenare la rabbia dei fan social.

Oriana stava giocando in casa con Luca, quando ad un certo punto ha esclamato: "Non respiro" e Davide, sentendo tutto, ha risposto: "Magari".

Sui social è scoppiato il putiferio mediatico e, in tantissimi, stanno chiedendo alla produzione del reality show di intervenire al più presto contro Davide e addirittura di procedere con una squalifica immediata in vista della prossima puntata serale del reality show in programma lunedì 23 gennaio su Canale 5.

Quale sarà a questo punto la reazione degli autori del Grande Fratello Vip? Trasmetteranno in diretta questo episodio e prenderanno dei provvedimenti nei confronti di Davide Donadei oppure preferiranno non dare adito alle lamentele social? Lo scopriremo nel corso della diretta di lunedì sera.