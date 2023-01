Antonella Fiordelisi ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip 7. La influencer salernitana ha sostenuto di non riuscire più a riconoscere Edoardo Donnamaria per l'atteggiamento assunto all'interno della casa. Inoltre non comprendere perché continui a difendere l'amicizia con Oriana Marzoli, dopo che quest'ultima l'avrebbe offesa più volte.

Fiordelisi scoppia in lacrime per Edoardo

I "Donnalisi" stanno vivendo un nuovo momento di crisi: dopo la puntata di lunedì 23 gennaio, Edoardo si è pentito per aver mandato in nomination Oriana. Dal canto suo, Antonella non riesce a capire perché il suo "partner" prende le difese di un'amica ma non le sue.

Nella giornata di mercoledì 25 gennaio, tra i due concorrenti c'è stata una lite accesa. In tarda serata, Donnamaria e Antonella si trovavano in veranda insieme ad alcuni concorrenti. A un certo punto la influencer è scoppiata in lacrime e ha minacciato di abbandonare il Reality Show: "Lasciami stare, basta voglio andarmene". La concorrente ha sostenuto di esserci rimasta male per l'atteggiamento assunto dal giovane volto di Forum: "Sei diventato energia negativa per me". Fiordelisi ha ribadito che da parte sua non è un gioco, quindi ci sta male davvero quando discute con Edoardo. A tal proposito la gieffina ha confidato di non riuscire a capire certi atteggiamenti: "Non sei stato carino nel fare molte cose".

Nel momento in cui Edoardo stava spiegando che per lui Oriana è un'amica e lei non ha mai offeso Antonella, quest'ultima è scoppiata in lacrime e ha iniziato ad urlare: "Si è successo, Oriana mi ha offesa. Sei un bugiardo". Infine la 24enne ha ribadito di essere pronta ad abbandonare il programma.

Il commento di alcuni utenti del web

La situazione che si è venuta a creare tra Antonella ed Edoardo non è passata inosservata ai telespetttori.

Su Twitter, il giudizio di alcuni utenti risulta essere piuttosto contrastante: da un lato c'è chi crede che Fiordelisi abbia ragione mentre dall'altro che c'è chi accusa Antonella di essere "pesante". Un utente ha ironizzato sulle lacrime della concorrente: "Ma come fanno a non capire che è un pianto ridicolo e una sceneggiata ridicola?". Un telespettatore ha sostenuto che Fiordelisi abbia attivato la modalità "vittima". Un altro fan del programma ha affermato: "Palese messa in scena per andare contro Oriana. Attilio, Andrea e Daniele ci mettono anche il carico da 90".

Tra i vari commenti c'è anche chi ha commentato con un "magari", il fatto che Fiordelisi abbia minacciato di lasciare il programma. Infine c'è chi ha insinuato che Antonella voglia sempre fare la bambina viziata.