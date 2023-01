In un momento di relax al Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi si è ritrovata a parlare con Daniele Dal Moro dell'amicizia che c'è tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli.

La influencer salernitana non riesce a capire perché il suo "partner" abbia deciso di continuare ad avere un rapporto amichevole con la concorrente venezuelana, sapendo che lei e Oriana non vanno affatto d'accordo.

Le critiche di Antonella sul rapporto fra Edoardo e Oriana

Martedì 24 gennaio, Antonella e Daniele si sono ritrovati a parlare in cucina e ha concentrato la chiacchierata sul rapporto che Edoardo Donnamaria ha con Oriana Marzoli: "Lui vuole rimanere in buoni rapporti con tutti", ha affermato la giovane Fiordelisi.

La influencer ha spiegato di aver visto di buon occhio la nomination del suo "partner" ai danni della concorrente venezuelana, il giorno seguente però è rimasta perplessa nel vederlo continuare a ridere e scherzare con Marzoli come se non fosse accaduto nulla.

Secondo Antonella l'atteggiamento di Donnamaria non è corretto: "Se sono fidanzata io giudico il mio fidanzato per come si comporta e a me non piace come si comporta, non capisco perché faccia tante cose". Inoltre non comprende perché Edoardo continui ad essere amico di Oriana, dopo che lei in alcune discussioni lo ha offeso anche sul personale.

Infine Antonella ha sostenuto che spesso Donnamaria ha riprendere insinuando che abbia molto difetti.

Dal canto suo, anche Fiordelisi ha ribadito che Edoardo non è perfetto e alcuni suoi atteggiamenti non riesce ad accettarli in vista di un'ipotetica relazione lontano dai riflettori.

Il parere di Daniele

Daniele Dal Moro ha detto di essere d'accordo con Antonella. Anche secondo lui, infatti, Edoardo non riuscirebbe a imporsi in alcune situazioni, inoltre si è detto convinto che Donnamaria sia dispiaciuto di aver mandato Oriana al televoto contro Nikita e George.

Dal Moro comunque ha affermato di essere convinto che Donnamaria e Marzoli non siano veramente amici come vogliono far credere. Daniele ad esempio ha ricordato che Oriana in più occasioni ha definito Edoardo "il cane di Antonella" e un'amica non direbbe mai queste cose a una persona a cui tiene.

Donnamaria difende l'amicizia con Oriana

Edoardo Donnamaria ha parlato di Antonella e Oriana: "Io sono amico di chi voglio. Se lei ritiene di chiudere il rapporto, va bene", ha infatti affermato parlando con Nikita in merito a questa "gelosia" da parte di Antonella su Oriana.

Infine Donnamaria ha ribadito di essere dispiaciuto che Oriana possa uscire dal gioco per colpa del suo voto in occasione della nomination.