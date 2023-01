Al termine della 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi ha deciso di interrompere il rapporto con Edoardo Donnamaria. L'influencer salernitana ha spiegato di essere arrivata al Reality Show per pensare a sé stessa e non per trascorrere il tempo a discutere con un uomo aggiungendo di non aver gradito che gli amici di Donnamaria abbiano fatto il suo nome per mandarla al televoto.

Lo sfogo di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non vuole più proseguire il rapporto nato all'interno della casa di Cinecittà con Edoardo: "Visto che sono venuta qui per pensare a me e non per stare male per un uomo, da adesso in poi sono sola come lo sei tu".

La diretta interessata ha sostenuto come Donnamaria in puntata l'avrebbe messa in cattiva luce insieme ai suoi amici, in definitiva la donna non riesce più a tollerare determinati atteggiamenti da parte del "partner".

Secondo il punto di vista della 24enne, se tra lei e il giovane volto di Forum le cose non funzionano durante una "convivenza forzata" non potranno mai funzionare neanche all'esterno del programma. Sulla base di quanto comunicato al giovane volto di Forum, Fiordelisi ha precisato che sarà sempre disponibile per Edoardo ma non come fidanzata. Sembra dunque arrivata la parola "fine" anche a causa degli atteggiamenti di Edoardo: "Non solo per quello che è successo in puntata, ma sono varie cose che non mi piacciono di te".

Le parole sugli amici di Donnamaria

Nel corso del suo sfogo, Antonella ha inoltre messo al corrente Edoardo Donnamaria del fatto di essere stata nominata da alcuni dei suoi amici, nello specifico da Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis e Milena Miconi. A tal riguardo l'influencer ha usato parole forti: "I veri amici non vogliono cacciare la fidanzata di un loro amico".

Secondo Fiordelisi, non ci sono più le basi per portare avanti il loro rapporto anche perché Donnamaria continua ad avere un certo tipo di vicinanza con persone con le quali lei non riesce proprio ad andare d'accordo: "Tutti i tuoi amici mi hanno nominata e non voglio più avere nulla a che fare con voi".

George eliminato dal reality show

I concorrenti finiti al televoto al termine della 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7 sono stati Antonella, Nikita, Davide e Alberto. Tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan ad abbandonare la casa, nel corso della puntata di ieri, è invece stato il giovane influencer: George ha infatti avuto la peggio al televoto finale.

Oriana Marzoli si è salvata conquistando il 40% di voti, l'influencer si è salvata con il 38% mentre solo il 22% dei telespettatori ha votato per George costretto dunque ad abbandonare il reality.