Lunedì 16 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la 28^ puntata serale del Grande Fratello Vip 7.

Nel corso della diretta Alfonso Signorini si è occupato del rapporto di "amore e odio" tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Nel post-puntata tra i due gieffini c'è stato un duro scontro, tanto che l'imprenditore ha sostenuto di non volere più continuare la conoscenza con la influencer venezuelana poiché la ritiene una persona senza valori.

Dal Moro non si fida di Marzoli

In settimana c'era stato un avvicinamento tra Daniele e Oriana. Tuttavia l'imprenditore di Verona ha più volte ribadito di non credere al reale interesse da parte della coinquilina nei suoi confronti: secondo lui infatti Oriana si sarebbe avvicinata dopo essere stata rifiutata da Luca Onestini.

Dopo che Alfonso Signorini ha trattato la questione nella 28^ puntata del Grande Fratello Vip 7, al termine della diretta i due hanno avuto un'accesa discussione.

Dal Moro non comprende perché Oriana sia ancora vicina a Nicole Murgia, dopo che alcuni fan all'esterno della casa le hanno detto di fidarsi solo di lui. L'uomo ha poi aggiunto: "Tu dici che a me non frega nulla? Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni".

Inoltre ha sostenuto che, se fosse stato un altro, non avrebbe mai baciato Oriana, visto che prima si era avvicinata ad Antonino Spinalbese, poi a Luca Onestini e infine a lui.

L'imprenditore è convinto che, a parti invertite, la influencer venezuelana non gli avrebbe mai dato una possibilità per conoscersi: "Ti ho solo detto che avremmo dovuto giocare a modo mio, perché non hai nulla da pretendere".

Daniele su tutte le furie accusa Oriana di falsità

La discussione è proseguita e Oriana Marzoli ha negato queste affermazioni: secondo lei Daniele non sarebbe realmente interessato a lei, inoltre ha ricordato anche di aver pianto tra le sue braccia.

Anziché stemperare la tensione, Dal Moro ha dato della falsa a Oriana relativamente a quanto le avrebbe detto Oriana su un'ipotetica eliminazione di Nicole Murgia.

Nel momento in cui la gieffina ha negato, Daniele ha sbottato: "Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla".

Infine l'uomo ha ribadito di non volere proseguire la conoscenza con Oriana: "I tuoi baci non li voglio. Sai una come te quanto ne trovo in giro? A centinaia". Infine il giovane ha detto - parlando in dialetto veneto - di essere curioso di capire chi sarà il prossimo a darle un 'due di picche'.