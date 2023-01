Martedì 17 gennaio, al Grande Fratello Vip 7 è arrivato l'ennesimo richiamo nei confronti di alcuni "vipponi". Oriana Marzoli si stava confrontando con Alberto De Pisis, poi ha criticato l'atteggiamento di Wilma Goich. Nel frattempo, Giaele De Donà stava scambiando delle chiacchiere sotto il piumone con Nicole Murgia. Nel momento in cui la regia ha visto che i concorrenti stavano cercando di parlare lontano dal microfono, è scattato il rimprovero.

Che cos'è accaduto?

Nella tarda serata di ieri, Oriana ha avuto un confronto con Alberto: la influencer venezuelana ha confidato al coinquilino di avere l'impressione che non sopporti più nessuno all'interno della casa.

A quel punto De Pisis ha spiegato che anche Marzoli a volte risponde in malomodo, ma lui lascia sempre correre perché sa che fa parte del carattere impulsivo della coinquilina. In un secondo momento Oriana ha criticato Wilma. In questo caso la influencer ha sostenuto che la cantante sia falsa, poiché davanti esprime un pensiero e alle spalle dice una cosa completamente diversa: "Parla malissimo di me in confessionale". Sulla vicenda legata a Goich, anche Giaele si è detta d'accordo. A un certo punto, la stessa De Donà si è nascosta sotto il piumone e ha detto qualcosa a Nicole.

In quel preciso istante, la regia ha deciso di intervenire per richiamare i "vipponi" che stavano eludendo il microfono: "Ragazzi, i microfoni in bella vista.

Fuori dai piumini...Si parla in maniera serena, grazie". In seguito al rimprovero, i concorrenti coinvolti hanno continuato a parlare tranquillamente come richiesto dagli autori del Reality Show.

Provvedimento in vista per i gieffini?

Gli autori sono intervenuti perché non è la prima volta che qualche concorrente cerca di nascondersi dalle telecamere per fare qualche commento al vetriolo.

In occasione della 27^ puntata del Grande Fratello Vip 7, lo stesso Alfonso Signorini ha letto un comunicato in cui ha affermato che se i gieffini avessero infranto nuovamente il regolamento gli sarebbe stato decurtato il badget per la spesa settimanale.

Il confronto tra Oriana e Alberto

Oriana Marzoli ha lamentato il fatto che Alberto De Pisis, ultimamente, risponde sempre male ai suoi compagni d'avventura.

Dal momento che l'influencer milanese si trovava nei paraggi, Marzoli ha deciso di affrontare l'argomento con il diretto interessato: "Non tollero il modo in cui lo fai". A quel punto il gieffino ha spiegato di essere arrivato al limite. Per esempio, De Pisis non ha gradito di essere stato svegliato a notte fonda da Oriana per un litigio con Dana (quest'ultima è stata eliminata nella 28^ puntata).

Alberto ha aggiunto: "Non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te". In seguito al confronto pacifico tra i due, la conversazione è continuata trattando altri argomenti.