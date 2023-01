Al termine della 29^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 23 gennaio su Canale 5, Luca Onestini ha criticato il "modus operandi" di Giulia Salemi. Quest'ultima ha il compito di leggere i tweet del pubblico in merito alle dinamiche che nascono all'interno della casa.

Secondo il concorrente emiliano, Salemi leggerebbe solamente i tweet contro di lui. Il motivo? Onestini è convinto che Giulia abbia un parere negativo su di lui per via dell'amicizia con Soleil Sorge, quest'ultima in passato ha avuto una relazione finita male con Luca.

Lo sfogo di Onestini

Come di consueto sul finale di puntata, Giulia Salemi ha letto alcuni tweet. In uno riguardante Oriana Marzoli, un utente ha detto alla influencer di scegliere la Ferrari (Daniele Dal Moro) piuttosto che la Twingo (Luca Onestini).

Nel post-puntata, Luca ha criticato la scelta dei tweet da parte della influencer italo-persiana: "Questa cosa impostata non è che sia così equa". Secondo il concorrente non si tratterebbe di un lavoro concordato con gli autori, ma di una scelta personale di Salemi: "Su di me fanno sempre vedere cose negative oppure niente". Onestini ha spiegato che anche in Spagna durante il Reality Show a cui ha partecipato venivano mostrati i giudizi dei telespettatori, ma in quel caso la regia sceglieva di mandare in onda due tweet: uno positivo e uno negativo.

Sulla base di quanto dichiarato Luca ritiene che quel metodo sia più chiaro nei confronti dei concorrenti.

Infine il diretto interessato si è detto convinto che i tweet vengono scelti solo ed esclusivamente da Salemi. In merito a quest'ultima, il concorrente si è detto sicuro che la influencer non nutra una particolare simpatia nei suoi confronti, anche per via della sua precedente relazione: "Giulia è amica di Soleil la mia ex, questo si capisce già".

La sorpresa di Luca

In occasione della 29^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini ha ricevuto una sorpresa dalla mamma.

La signora Carla ha incoraggiato il figlio a proseguire il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà. Inoltre si è detta orgogliosa che il figlio abbia messo in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti dai genitori.

Successivamente la mamma di Luca ha punzecchiato Nikita Pelizon: secondo lei, la modella triestina avrebbe messo in giro delle voci non veritiere sul figlio. La donna ha lanciato delle stoccate anche ad Antonino Spinalbese: l'ex di Belen Rodriguez non avrebbe dovuto criticare Luca, visto che ha avuto un atteggiamento discutibile con le ragazze all'interno della casa di Cinecittà.

Infine Carla ha ribadito al figlio Luca che lontano dai riflettori è molto amato dal pubblico. Dunque, non deve cambiare il suo modo di fare per nessuno.