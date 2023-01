Oriana Marzoli sembra essere decisa ad interrompere la conoscenza con Daniele Dal Moro nata all'interno del Grande Fratello Vip 7. La concorrente venezuelana parlando con Giaele De Donà e Milena Miconi ha spiegato di non riuscire a comprendere l'atteggiamento dell'imprenditore veneto: solo perché in puntata è stato definito incoerente, ha smesso di rivolgerle parola.

Il precedente

Nei giorni scorsi, tra Daniele e Oriana c'era stato un riavvicinamento: l'imprenditore aveva ribadito di nutrire una forte attrazione fisica nei confronti della coinquilina.

Durante la 29^ puntata del Reality Show di Canale 5, però, Dal Moro è stato definito incoerente per il suo atteggiamento: non vuole una relazione con Marzoli, ma non riesce a mantenere le distanze per via dell'attrazione.

Al termine della diretta, Daniele è apparso in crisi e ha smesso di parlare con Oriana. A tre giorni dalla messa in onda del Grande Fratello Vip 7, Daniele non ha più rivolto a Marzoli e in più occasioni ha criticato l'atteggiamento della 30enne.

La decisione di Marzoli

Oriana Marzoli stufa del "modus operandi" di Daniele Dal Moro ha deciso di non cercarlo per l'ennesimo chiarimento: "Non ho capito perché non mi parla". Parlando con Giaele e Milena, la concorrente ha spiegato di non aver fatto nulla di male quindi si aspettava una reazione diversa da parte dell'imprenditore.

Secondo Oriana, Daniele ha deciso di allontanarsi da lei solo per non passare per incoerente durante la prossima puntata. La concorrente venezuelana ha confidato che nei momenti in cui aveva trovato un punto d'incontro con Dal Moro, aveva percepito che tra loro non c'era solo attrazione fisica.

Dal momento che ritiene che il coinquilino abbia un carattere troppo complicato, Oriana ha preso una decisione: "Lui non mi può trattare così.

Io non mi merito questo atteggiamento". Poi ha tagliato corto: "Mi sento che valgo zero per lui".

Il parere di Milena e Giaele

Dopo aver ascoltato la coinquilina, Giaele De Donà ha spiegato che Daniele ha un carattere particolare. Secondo la influencer, il 32enne potrebbe essersi isolato solamente perché è una persona fragile e quando sta male preferisce isolarsi piuttosto che esternare i suoi momenti "no".

A detta di Milena, il rapporto tra Daniele e Oriana è molto instabile al punto che è difficile pensare che lontano dai riflettori tra i due possa nascere qualcosa. In merito alla decisione di Marzoli di non andare più a cercare Dal Moro per un chiarimento, Miconi ha invitato la coinquilina a fare solo quello che si sente. Dunque, se in questo momento ritiene che Daniele le abbia mancato di rispetto è giusto che si allontani da una persona che la fa soffrire.