La convivenza tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi è sempre più ai ferri corti: lunedì 2 gennaio, il concorrente romano ha deciso di cimentarsi nell'imitazione della coinquilina del Grande Fratello Vip 7 con lei presente, Antonella si è ovviamente sentita presa in giro e non ha gradito la cosa.

Sul web alcuni utenti hanno così puntato il dito contro il fratello di Guendalina Tavassi accusandolo di aver esagerato.

Che cos'è successo

Nel pomeriggio di lunedì 2 gennaio, Tavassi si è ritrovato in giardino con alcuni suoi compagni d'avventura tra cui anche Edoardo Donnamaria.

Dopo aver notato Antonella Fiordelisi in disparte, il 38enne romano ha deciso di cimentarsi in una sua imitazione. L'influencer campana non ha affatto gradito di essere derisa per l'ennesima volta (lo si evinceva dal suo sguardo), ma ha preferito non commentare per non innescare l'ennesima discussione.

Donnamaria in principio ha accennato un sorriso, poi è andato a verificare se Antonella stesse bene.

La reazione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento provocatorio di Edoardo Tavassi non è passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, i fan del programma hanno criticato Tavassi: "Menomale che è lei quella che mette zizzania e vuole litigare a tutti i costi". Un altro utente ha commentato: "Eh ma lui non scherza per offendere". A detta di un telespettatore, ci vuole un attimo dal passare da simpatico del gruppo a idiota. Secondo un telespettatore è grave il fatto che un uomo di quasi 40 anni si diverta a provocare una ragazza di 24.

Un altro fan del Reality Show ha sbottato: "Che cosa squallida e tutti a ridere". Tra i vari utenti, c'è anche chi ha accusato Edoardo Tavassi di fare del bullismo nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Infine c'è anche chi ha criticato Tavassi sostenendo però che sia esagerato parlare di bullismo.

Tavassi-Fiordelisi ai ferri corti

La convivenza tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi è sempre stata in salita: la donna è in particolare convinta che Edoardo Donnamaria si sia fatto influenzare troppo dall'amico, tanto da cambiare atteggiamento nei suoi confronti.

Gli scontri fra i due sono all'ordine del giorno. Uno degli ultimi durante la vigilia di Natale, quando Tavassi e Fiordelisi hanno avuto un'accesa discussione: l'influencer ha in particolare lanciato delle frecciatine sull'aspetto fisico di Tavassi, lui non ha gradito e ha chiesto ai suoi compagni d'avventura di essere mandato in nomination proprio contro Antonella dicendosi felice in ogni caso qualunque fosse l'esito, l'importante era non condividere più lo stesso tetto della compagna di reality.