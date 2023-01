Al Grande Fratello Vip 7 la convivenza forzata tra concorrenti non è sempre facile. Nella serata di mercoledì 18 gennaio, Oriana Marzoli e Wilma Goich hanno discusso nuovamente per il vino. Nel dettaglio, la 77enne ha cercato di controllare il bicchiere della coinquilina per vedere se avesse preso più vino degli altri. La influencer venezuelana infastidita dall'atteggiamento di Wilma le ha chiesto di rilassarsi e di abbassare i toni.

Oriana e Wilma ai ferri corti

Come spesso accade nella casa di Cinecittà, il mercoledì è il girono dell'aperitivo.

Dunque, la regia ha fatto arrivare ai concorrenti delle bottiglie di vino rosso, il prosecco e lo spritz.

Oriana stava versando il prosecco ad alcuni concorrenti, quando Wilma si è avvicinata e ha chiesto di darle la bottiglia. Nel momento in cui Marzoli si è rifiutata, Goich ha sbottato: "Il Grande Fratello ha chiesto di controllare il bicchiere di Oriana". La replica della 30enne sudamericana non ha tardato ad arrivare: "Rilassati e non alzare la voce. Ci sento, sono vicino a te".

Secondo quanto riportato da alcuni utenti di Twitter, in un secondo momento Wilma avrebbe sostenuto che la coinquilina avrebbe mischiato il vino rosso con quello bianco.

Oriana ha versato l'alcol prima agli altri e poi si stava riempendo il suo bicchiere, e Wilma cosa fa? Si lamenta e quasi le toglie la bottiglia, io non-#gfvip #orianistas #oriele

Lo sfogo di Marzoli

Dopo il botta e risposta con Goich, Oriana Marzoli si è sfogata con Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Luca Onestini.

La concorrente ha spiegato di essere stufa dei continui rimproveri da parte della coinquilina: "Questa signora mi ha rotto i c.....i". Oriana ha ribadito di non avere bevuto lo spritz poiché non lo gradisce. Inoltre ha fatto notare di avere prima messo il vino a tutti i suoi amici. Marzoli sembra non riuscire più a tollerare l'atteggiamento di Wilma anche per dei commenti poco carini fatti dalla cantante sul suo conto: "Fa finta che le sto simpatica e poi parla male di me.

Mi innorvosisce".

La sera prima Marzoli aveva fatto delle esternazioni simili su Goich. Parlando con Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Nicole Murgia aveva definito Wilma una persona falsa.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, alcuni utenti hanno commentato l'ennesimo botta e risposta tra Wilma e Oriana.

Un utente ha affermato: "C'è chi si nasconde il tonno (Daniele), chi i biscotti (Antonella), ma Wilma non dice nulla.

Il problema è che a lei il vino piace più di Oriana". Un altro utente ha commentato: "Wilma è davvero imbarazzante". Un telespettatore ha scritto: "Basta Wilma, smettila di prendertela sempre con Oriana".

Tra i vari commenti però c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Goich, spiegando che Oriana ha il vizio di nascondere le bottiglie di vino per berle in un secondo momento con i suoi amici.