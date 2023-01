L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 è confermato per la serata di lunedì 9 gennaio 2023, giorno in cui sarà in onda la nuova puntata serale in prime time su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci sarà l'esito del nuovo televoto di questa settimana che vede coinvolta anche Oriana Marzoli, tra le concorrenti più amate e acclamate dal pubblico social del reality show.

Spazio anche al ritorno in scena di Sonia Bruganelli: dopo due settimane di assenza, la moglie di paolo Bonolis tornerà in studio al fianco di Orietta Berti.

Oriana e Davide al televoto (senza eliminati): anticipazioni Grande Fratello Vip del 9 gennaio

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip torna in onda lunedì 9 gennaio 2023 con la nuova puntata serale in programma dalle 21:30 circa su Canale 5.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico, dato che ci sarà spazio in primis per l'esito del nuovo televoto settimanale che vede coinvolti Oriana, Dana e Davide.

Il pubblico da casa avrà la possibilità di decretare il nome del preferito di questa settimana: il più votato non sarà a rischio eliminazione dal gioco, dato che conquisterà l'immunità in vista della prossima puntata serale prevista per lunedì 16 gennaio su Canale 5.

Al tempo stesso, però, il vincitore di questo televoto avrà nelle sue mani il destino degli altri due concorrenti e potrebbe decretare il nome di colui che finirà direttamente in nomination.

Antonino potrebbe ritornare nella puntata del GF Vip di lunedì 9 gennaio

E poi ancora, al centro della nuova puntata serale del GF Vip di lunedì 9 gennaio 2023, potrebbe esserci spazio anche per il rientro in casa di Antonino Spinalbese.

Dopo il ricovero in ospedale per degli accertamenti medici, l'ex fidanzato di Belen potrebbe rimettere piede all'interno dell'abitazione, dato che lui stesso ha confermato che tornerà di nuovo in gioco tra i vipponi di questa settima fortunata edizione del reality show.

Occhi puntati anche sul parterre di opinionisti del GF Vip: dopo due settimane di assenza, in studio ci sarà il ritorno di Sonia Bruganelli.

Il ritorno di Sonia Bruganelli: anticipazioni Grande Fratello Vip del 9 gennaio 2023

La moglie di Paolo Bonolis aveva lasciato la sua poltrona nelle mani di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli per godersi un periodo di relax e vacanza in compagnia della sua famiglia.

Nella puntata del GF Vip del 9 gennaio, come era stato annunciato qualche settimana fa da Alfonso Signorini, Sonia tornerà ad occupare la sua poltrona al fianco di Orietta Berti, pronta a portare a termine questa esperienza fino ai primi di aprile, quando ci sarà la finalissima del reality show.