Chi sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello Vip 2023 il 23 gennaio? Lunedì sera, in prime time su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto il verdetto del televoto di questa settimana, il quale prevede una nuova eliminazione definitiva dal cast del reality show Mediaset, giunto alla sua settima edizione di messa in onda. Tra i concorrenti a rischio eliminazione anche Nikita e George.

Ci sarà una nuova eliminazione definitiva: anticipazioni Grande Fratello Vip 23 gennaio

Le anticipazioni sul nuovo appuntamento serale con il GF Vip del 23 gennaio 2023 rivelano che gli spettatori da casa dovranno decidere il nome del concorrente da eliminare dal cast.

Anche questa settimana è prevista una nuova eliminazione e non la semplice proclamazione del preferito da parte del pubblico.

I concorrenti più nominati dal gruppo sono stati: Giaele, Nikita, Wilma, Sarah, George e Alberto. Per uno di loro arriverà il momento di dire addio al gioco e tornare a casa, dopo quattro mesi di permanenza nell'abitazione di Cinecittà.

Giaele e Nikita a rischio eliminazione: anticipazioni GF Vip del 23 gennaio

Riusciranno Giaele e Nikita, tra le concorrenti più seguite dal pubblico social di questa settima edizione del reality show, ad avere la meglio al televoto eliminatorio di lunedì sera?

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale, la programmazione del Grande Fratello Vip 7 subirà delle nuove modifiche nel corso del mese di febbraio.

Dopo la cancellazione della doppia puntata serale su Canale 5, si tornerà a puntare su due appuntamenti settimanali. Di conseguenza, per il finale della settima edizione, Alfonso Signorini raddoppierà il suo impegno nel prestigioso slot di prime time della rete ammiraglia.

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip da febbraio 2023

Come se non bastasse, questa modifica legata alla programmazione del GF Vip 7 si verificherà già in occasione della settimana in cui andrà in onda il Festival di Sanremo 2023 su Rai 1.

Per quest'anno i vertici di Canale 5 hanno scelto di non lasciare "via libera" alla kermesse musicale condotta da Amadeus e di conseguenza sia il GF Vip che C'è posta per te saranno regolarmente in onda in prime time, anche durante la settimana del Festival.

Come se la caverà il reality show condotto da Signorini? Riuscirà a mantenere intatta la sua media superiore ai due milioni e mezzo di spettatori anche nel corso della settimana più attesa dell'anno dal pubblico televisivo?