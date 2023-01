Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria negli ultimi tempi il rapporto sembra essersi inclinato e i due sembrano essere sempre più distanti. Proprio nella serata di domenica 1 gennaio 2023, Antonella si è aperta ad Edoardo, ma il tentativo di confronto si è trasformato in un nuovo distacco tra la coppia nata al Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Antonella a Donnamaria

Tutto è iniziato quando Antonella, dispiaciuta e arrabbiata allo stesso tempo, si è recata in cortile per parlare con Edoardo Donnamaria. La vip ha esordito dicendo: “Sono stata molto male, e sono molto risentita su alcune cose.

Ma ci tengo a puntualizzare alcune cose che sono state motivo della nostra rottura. Uno tra questi è stata l’amicizia tra te e alcuni vipponi”. Antonella ha poi puntualizzato che, se un giorno qualcuno dei suoi pseudo nuovi amici (di Edoardo), dovesse voltargli le spalle, lei non starebbe lì a difenderlo come ha fatto fino ad oggi. Dinanzi a questo sfogo da parte di Fiordelisi, Donnamaria è rimasto inerme, senza nessuna reazione o intenzione di aprire un confronto. L’ex schermitrice ha proseguito dicendo: “Potevi ammetterlo che non mi amavi più. Una persona che ama non si fa condizionare da nessuno”. Antonella ha continuato il suo disappunto, raccontando che in amore lei ha sempre dato tutto se stessa e non si è mai fatta frenare da nessuno.

Andando avanti nel suo sfogo, la vippona ha aggiunto: “Io ti ho dato tutto, mai tu non sei stato capace di aprire al massimo il tuo cuore. Tuttavia, mi hai anche insegnato ad amare, ma purtroppo tu non sai farlo”.

Antonella si sfoga con Sarah Altobello

In giardino, Antonella, ripensando a quanto successo nella serata dell’ 1 gennaio 2023 e al confronto avuto con Edoardo, ha trovato conforto da parte di Sarah Altobello.

Sarah ha esordito dicendo: “Vedrai che stasera risolverete”. Tuttavia Antonella non è sembrata essere convinta ed ha ammesso di essere ancora troppo ferita e quasi disinteressata nel voler un chiarimento. Tuttavia, l’opinionista ha tentato di far ragionare l’ex schermitrice dicendole di riflettere attentamente prima di prendere decisioni e che per risolvere ogni cosa, c’è bisogno di tempo.

La Vippona, tuttavia, ha ammesso di essere ancora molto delusa dagli atteggiamenti di Edoardo Donnamaria e ha sostenuto che, secondo lei, Edoardo si fa condizionare da alcuni coinquilini nella casa, restando convinta che, le persone che Donnamaria reputa amiche, prima o poi lo tradiranno e gli volteranno le spalle. Infine, Antonella ha concluso dicendo: “Io non mi faccio trattare così”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà il rapporto tra la coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip.