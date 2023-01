Dopo la serata di Capodanno trascorsa tra liti e balli, sembrava essere tornata la pace nella casa del Grande Fratello, ma la tranquillità non è durata molto soprattutto per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

I due, infatti, hanno avuto dei nuovi diverbi e la situazione non è migliorata neanche dopo l'ennesimo confronto, nel quale a parlare è stata perlopiù la giovane influencer salernitana. Edoardo, invece, è rimasto in silenzio e non ha neanche provato a replicare.

GfVip 7, Antonella chiude con Edoardo

Durante il confronto con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha parlato a cuore aperto dei propri sentimenti e delle decisioni prese.

La giovane ha confessato al suo ex di aver scoperto alcune cose su di lui e di essere stata davvero male, a causa del suo comportamento. Poi Antonella ha consigliato a Donnamaria di proseguire il suo percorso all'interno della casa da solo e di pensare soprattutto a sé stesso.

Inoltre, Fiordelisi ha ricordato a Edoardo, che non vorrà più vederlo, qualora lui rimanesse amico di alcune persone, che all'interno della casa hanno sparlato di lei più di una volta. Parole dure quelle di Antonella nei confronti di Donnamaria, alle quali il giovane speaker radiofonico non ha risposto.

Le parole di Fiordelisi a Donnamaria

Nonostante il silenzio di Edoardo Donnamaria, Antonella ha continuato senza interruzioni il discorso e ha ribadito il fatto di non voler più stare male o sentirsi sola.

Inoltre la giovane salernitana ha detto al suo ex di non voler ostacolare il suo percorso in alcun modo e che al momento è libero di stare con i suoi "amici".

Poi ha aggiunto: "Spero solamente che te ne possa pentire", facendo riferimento al comportamento avuto da Edoardo nell'ultimo periodo.

Alla fine del confronto con Edoardo, Antonella ha cercato di ironizzare sulla situazione e ha usato delle metafore simpatiche, per far capire al suo ex che, nel caso in cui volesse riconquistarla, non sarà facile riuscirci: "Quando qualcuno parlava male di te, ti ho sempre difeso.

Quante volte mi hai battuto non avendo più la regina o viceversa? Quando perdi la regina è difficile riaverla, non è facile ci vuole un po' di tempo. Vado a dormire, buonanotte, bravo".

Antonella dopo la puntata: 'Non ci tengo più a Edoardo'

La situazione tra Antonella ed Edoardo non è migliorata neanche dopo la puntata andata in onda il 2 gennaio, al contrario sembra essere peggiorata.

Dopo le clip trasmesse in diretta, la giovane Fiordelisi è rimasta molto turbata nel vedere Edoardo in atteggiamenti ambigui con Oriana e ha confermato di non voler tornare insieme a lui.

Dopo la puntata Antonella si è confrontata con Nikita e ha confessato: "Non ci tengo più a Edoardo", in seguito ha parlato anche con Luca Onestini e Wilma Goich, riguardo il rapporto ormai concluso con Edoardo.