Le nomination della scorsa puntata, hanno lasciato il segno nella casa del Grande Fratello Vip. Edoardo si è pentito di aver votato Oriana, e questo ha fatto perdere le staffe ad Antonella. Nelle ultime ore, infatti, tra i "Donnalisi" è scoppiata una forte lite, che però è stata preceduta da aspre critiche che la ragazza ha fatto al fidanzato chiacchierando con Daniele. Fiordelisi si è detta d'accordo con Dana quando sosteneva che Donnamaria si comporterebbe come se fosse il "cane" di Marzoli.

I commenti sul compagno di Grande Fratello Vip

Sono passate poche ore da quando Antonino e Andrea hanno avvisato ratti in cucina, ma la casa del Grande Fratello Vip è stata scossa da un altro evento degno di nota.

Nella tarda mattinata del 25 gennaio, infatti, le telecamere hanno sorpreso Antonella in una chiacchierata con Daniele incentrata sulle persone che stanno frequentando da un po' di tempo a questa parte.

Sia Fiordelisi che Dal Moro, dunque, hanno concordato nell'affermare che tra Edoardo e Oriana non ci sarebbe l'amicizia che entrambi decantano di avere, quindi è strano che il romano si mostri così dispiaciuto e pentito di averla nominata.

"Aveva ragione Dana, è il cane di Oriana. Non è normale che fa così. Non mi piace come si comporta e lo dico anche se è il mio ragazzo. Io sono trasparente al contrario suo", ha sbottato l'influencer 24enne.

La discussione al Grande Fratello Vip

Sono parole molto forti quelle che Antonella ha riservato al fidanzato, accusato per l'ennesima volta di avere il comportamento simile a quello di un cagnolino che fa tutto quello che gli viene detto.

Edoardo è venuto a conoscenza di questi commenti della compagna e ha cercato un confronto con lei immediatamente.

Tra i "Donnalisi", infatti, nelle ultime ore c'è stata una lite furibonda incentrata sull'affetto che Donnamaria prova per Oriana, un sentimento che fa andare su tutte le furie la sua dolce metà.

"Cane lo dici a tua sorella.

Ti devi vergognare, ma stai zitta", ha sbottato il concorrente del Grande Fratello Vip davanti ad altri vipponi che assistevano alla scena in silenzio.

Prima che Edoardo si allontanasse, Fiordelisi l'ha addirittura accusato di averle messo le mani addosso in varie occasioni, ma lui ha subito negato tutto: "Ma cosa dici? Stai proprio bruciata".

Verdetto imprevedibile al Grande Fratello Vip

Antonella ed Edoardo non riescono a non litigare per più di qualche giorno: da quando si sono fidanzati tra le mura di Cinecittà, infatti, i due si sono presi e lasciati già molte volte, segno che il loro rapporto è tutt'altro che stabile.

Un elemento che disturba tanto la quiete della coppia, è senza dubbio Oriana: anche se la venezuelana non ha mai provato ad avvicinarsi a Donnamaria in modo equivoco, Fiordelisi non la sopporta e coglie ogni occasione possibile per cercare di metterla in cattiva luce con gli altri.

Quando ha sentito il fidanzato dirsi pentito e dispiaciuto della nomination che ha fatto a Marzoli, poi, l'influencer di Salerno ha iniziato a covare un risentimento che è venuto fuori nell'accesa discussione di poche ore fa.

Oriana, inoltre, lunedì prossimo potrebbe essere eliminata: il televoto che la vede contrapposta a Nikita e a George, infatti, è imprevedibile e non si saprà fino all'ultimo il nome di chi dovrà lasciare per sempre il gioco.

Nella casa più spiata d'Italia, però, a breve dovrebbero arrivare altri inquilini: Alessandro Rosica ha parlato di trattative in corso tra Matteo Diamante e il reality di Canale 5: l'ex di Nikita dovrebbe entrare come ospite per qualche settimana e non nel ruolo di nuovo concorrente.