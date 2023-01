Dopo qualche giorno di pace, è tornata la tensione tra Antonella ed Edoardo. La notte scorsa, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip si è lamentata dell'atteggiamento poco protettivo del fidanzato, arrivando al punto di dire che non l'amerebbe come sostiene. Stanco di essere messo in dubbio, Donnamaria ha perso le staffe e ha invitato la compagna a rifugiarsi tra le braccia di Antonino, il primo vippone al quale si è avvicinata all'interno della casa più spiata d'Italia.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Antonino non è ancora tornato in gioco dopo il ricovero, ma al Grande Fratello Vip si continua a parlare di lui e dell'effetto che fa su molte donne del cast.

La scorsa notte, infatti, Spinalbese è stato tirato in ballo nella lite che Antonella ed Edoardo hanno avuto improvvisamente.

Come raccontano gli spettatori della diretta su Mediaset Extra, i "Donnalisi" erano tranquillamente a letto insieme quando la ragazza ha cominciato a dubitare dell'amore che il compagno dice di provare per lei.

Fiordelisi si è detta indispettita dal legame che Donnnamaria sta costruendo con Micol all'interno della casa, soprattutto perché è una sua ex.

Questo inaspettato cambio di umore dell'influencer, ha spiazzato il romano, che ha subito ricordato l'interesse che lei aveva all'inizio per il parrucchiere: "Mi sono stufato, domani torna Antonino e vai da lui. Vivi il rapporto che volevi con lui, non mi interessa più".

Le perplessità della protagonista del Grande Fratello Vip

"Sento che non mi ami, non mi hai mai difesa quando il branco mi ha diffamata. Non hai fatto nulla, spero di disinnamorarmi presto di te, sei una persona cattiva", ha sbottato Antonella tutto d'un tratto nei confronti del fidanzato.

Edoardo ha subito precisato che si è esposto tantissime volte per difendere Fiordelisi dalle critiche sia dei coinquilini che delle persone che stanno fuori dalla casa (anche se giorni fa Donnamaria ha riso quando qualcuno ha offeso Antonella dall'esterno): "Questa cosa è surreale, non c'è mai stato un branco contro di te e oggi ti arrabbi perché sono stato con Micol un anno fa?".

"Per te ho sopportato di tutto, sei tu a non essere innamorata. Questo è un incubo, non capisco perché fai così", ha proseguito il romano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 13 gennaio.

Il volto di Forum ha anche ricordato il modo col quale Antonella ha flirtato con Antonino non molto tempo fa, quando gli ha detto che si è giocato male le sue carte altrimenti avrebbe avuto una chance con lei.

Nervi a fior di pelle al Grande Fratello Vip

La lite si è conclusa con Antonella che è tornata a dormire e con Edoardo che si è sfogato con Dana.

Il protagonista del Grande Fratello Vip si è detto stupito dai dubbi che la fidanzata ha espresso da un momento all'altro dopo giorni in cui erano andati d'amore e d'accordo.

"Ridevamo e dopo 10 minuti dice che non la amo e che sono aggressivo. Questo non è un sentimento sano", ha sbottato Donnamaria prima di precisare di non aver mai conosciuto una persona scostante come Fiordelisi nella sua vita.

I "Donnalisi", dunque, sono nuovamente ai ferri corti dopo quasi una settimana di pace: a far scattare la crisi è stata ancora una volta Antonella che, dopo averci riflettuto per un po', ha accusato il compagno di non aver mai preso le sue parti nelle discussioni che ha avuto con gli altri concorrenti.

La giovane influencer ha anche tirato in ballo l'amicizia che il romano sta costruendo con la sua ex Micol Incorvaia, della quale è gelosissima sin dal primo giorno che l'ha incontrata all'interno della casa più spiata d'Italia.