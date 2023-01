Dopo un periodo di pace, è di nuovo lite tra quelli che i fan del Grande Fratello Vip hanno ribattezzato "Donnalisi". La mattina del 25 gennaio, infatti, sono volate parole grosse tra Antonella ed Edoardo: il motivo? L'affetto che il romano dice di provare per Oriana. Nel corso della discussione che ha avuto col fidanzato, Fiordelisi gli ha lanciato un'accusa molto pesante: la giovane ha sostenuto che Donnamaria le avrebbe messo le mani addosso e che per questo non sarebbe una brava persona.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Al termine di un breve periodo di serenità (turbato solo dall'avvisamento di alcuni ratti in cucina da parte di Andrea e Antonino), tra Antonella ed Edoardo è tornata la tensione.

Da qualche giorno a questa parte, infatti, la vippona covava un risentimento nei confronti del fidanzato, "reo" di aver speso troppe parole d'affetto verso Oriana.

Mercoledì 25 gennaio, poi, è scoppiata la lite quando Fiordelisi ha sentito ancora Donnamaria dirsi dispiaciuto per aver nominato Marzoli nell'ultima puntata, "condannandola" ad un televoto difficilissimo contro Nikita e George.

I "Donnalisi" hanno discusso a lungo e davanti a tutti, arrivando al punto di accusarsi di cose molto gravi: l'influencer, in particolare, ha puntato il dito con il compagno dicendo che in più occasioni le avrebbe messo le mani addosso.

Lo scontro è andato avanti per un po', fino a quando il romano ha chiesto con forza di non essere più definito il "cane" della 24enne con la quale fa coppia da mesi tra le mura del Grande Fratello Vip.

Il motivo dello scontro al Grande Fratello Vip

"Sono libero di dispiacermi per una persona a cui voglio bene che è finita in un televoto difficile? Sono libero o no?", ha sbottato Edoardo quando la fidanzata l'ha accusato di comportarsi in modo tale da non inimicarsi nessuno all'interno della casa.

Donnamaria ha respinto questa critica e ha ricordato a Fiordelisi che ci sono concorrenti con i quali non ha rapporto, come Antonino e Attilio, e a loro non si avvicina neppure quando rischiano l'eliminazione.

"Sei tu a creare questo clima. Cane lo dici a tua sorella. Ma stai zitta e vergognati", ha proseguito il romano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il vippone si è detto convinto del fatto che Antonella sia infastidita dal bene che lui vuole ad Oriana, e per questo gli fa il verso e gli volta le spalle quando si parla dell'argomento.

Attesa per il verdetto del televoto al Grande Fratello Vip

Prima che Donnamaria si allontanasse mettendo fine alla lite, Antonella gli ha lanciato un'accusa molto pesante: "Mi hai anche messo le mani addosso, non si fa".

Edoardo è tornato indietro e ha smentito categoricamente di aver mai fatto una cosa del genere: "Ma cosa dici? Tu stai bruciata".

Tra i "Donnalisi", dunque, è di nuovo scontro e anche questa volta Oriana è coinvolta suo malgrado. La 24enne di Salerno è gelosissima della coinquilina e appena può la critica aspramente, come è accaduto nel corso della puntata di lunedì scorso.

La bella Marzoli, però, ora è protagonista di un televoto molto difficile contro Nikita e George: uno dei tre concorrenti sarà eliminato dal gioco e la venezuelana non può essere così sicura di battere due "colonne" di quest'edizione come Pelizon e Ciupilan.

Per alcuni vipponi che vanno, pare che altri ne stiano per arrivare: Alessandro Rosica ha fatto sapere che presto dovrebbero entrare nella casa un bel po' di volti nuovi. In trattativa per un'ospitata ci sarebbe anche Matteo Diamante: l'ex di Nikita potrebbe trasferirsi tra le mura di Cinecittà per qualche settimana.