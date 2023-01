Nella casa del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore è scoppiato un nuovo litigio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tutto è avvenuto quando Donnamaria, dopo aver nominato Oriana, è andato da quest’ultima per scusarsi. Antonella, una volta appreso ciò, è andata su tutte le furie e i due si sono ignorati fino alla sera di mercoledì 25 gennaio 2023, quando l’influencer campana ha avuto un attacco di panico e ha minacciato di voler abbandonare il gioco.

Antonella vuole lasciare il gioco

Durante l’attacco di panico di Antonella, Nicole Murgia è andata da Donnamaria, consigliando allo speaker romano di andare dalla sua fidanzata, in quanto non stava tanto bene.

Immediatamente Edoardo si è avvicinato a Fiordelisi, chiedendole il motivo del suo crollo. L’ex schermitrice ha iniziato dicendo: “Sto male, non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, perchè per me non è un gioco, se tu stai giocando, potevi dirmelo prima. Tu non capisci perchè io sto male, allora non sai cosa c’è tra di noi. Non sei stato carino nel fare queste cose, anche a dire che io ti ho condizionato nel nominare Oriana”. Antonella ha poi continuato il suo sfogo dicendo che Edoardo per lei è diventata energia negativa e che non vuole più stare male a causa sua. Fiordelisi ha concluso dicendo: “Tu sei pessimo sei un bugiardo che non riconosco più. Mi fa del male, mi mandi energie negative, io voglio abbandonare il gioco, voglio uscire”.

Donnamaria dal canto suo ha semplicemente risposto dicendo che vorrebbe capire bene il motivo di questa crisi di Antonella e che la verità sta nel fatto che lei non riesce a sopportare il rapporto tra lui e Oriana.

Anche Edoardo minaccia di lasciare il gfvip

Reduce da una situazione di stress e confidandosi con Milena Miconi, Edoardo ha avanzato anche lui l’intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip.

Parlando con Milena, Donnamaria ha detto che Antonella è ormai fuori di testa e che comportarsi in questo modo non fa che peggiorare le cose. Le critiche che lui le rivolge, sono solo costruttive, perchè vorrebbe un reale cambiamento da parte della sua ragazza, utile anche a far funzionare meglio il loro rapporto. Edoardo ha poi aggiunto: “Lei mi sembra una bambina.

Io sono l’unico che qui dentro le vuole davvero bene e le fa capire dove sbaglia. Se anche lunedì in puntata passa la storia che io sono il cattivo di turno, io apro la porta e me ne vado. Se ancora una volta devo passare per cattivo, me ne vado che sia chiaro”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire se, la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, avrà modo di chiarirsi e tra i due ritornerà il sereno.