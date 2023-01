Nella casa del Grande Fratello Vip l’amicizia tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli continua a infastidire Antonella Fiordelisi.

In particolare la giovane influencer campana non riesce a comprendere il motivo per il quale Donnamaria continui a essere amico della giovane sudamericana. A tal proposito, durante una recente conversazione con Antonella, anche Daniele Dal Moro ha criticato Edoardo.

Daniele e Antonella criticando Edoardo

Stanca dell’amicizia tra Donnamaria e Oriana, Antonella è andata da Daniele Dal Moro per sfogarsi. Quest'ultimo la ha ascoltata e poi ha spiegato che secondo lui Edoardo è una persona buona che vuole mantenere un buon rapporto con tutti.

Tuttavia questo suo comportamento non sempre viene apprezzato dai vari concorrenti. Inoltre, secondo Dal Moro, Donnamaria si sarebbe pentito di aver nominato Oriana perché adesso lei si ritrova in una nomination difficile, dove il rischio di uscire è abbastanza elevato.

Daniele ha poi aggiunto: "Detto questo, tanta amicizia tra lei ed Edo non la vedo mica. Io sono convinto che tra i due non ci sia questo legame così forte come vogliono far credere, soprattutto dopo le numerose accuse che Oriana ha rivolto ad Edoardo. Qui fanno tutti finta di essere amici, c’è grande ipocrisia”.

Dal Moro ha poi proseguito rivolgendosi ad Antonella: “Tu non sei una che manca di polso. Alle volte ne hai fin troppo e fai ciò che a lui manca.

Lui spesso ha poco carattere e non ha polso. Non solo quando lui ha torto, ma anche quando ha ragione”.

A questo punto Antonella ha affermato: “Se sono fidanzata io, giudico il mio ragazzo per come si comporta e a me il suo carattere non mi piace”. Risentita e infastidita da tutta questa situazione, Fiordelisi ha poi rifiutato di dormire con Edoardo.

Anche Edoardo critica Daniele

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip, anche Edoardo Donnamaria, confidandosi con alcuni coinquilini, ha detto apertamente quello che pensa di Daniele Dal Moro.

Edoardo ha infatti appellato Daniele come un incoerente: secondo lui vorrebbe quasi apparire come una persona estranea alle dinamiche quando invece, a suo avviso, partecipa molto attivamente a ogni situazione della casa.

In particolare Donnamaria ha aggiunto: “Non c’è nulla di male ad essere attivo nelle dinamiche della casa, ma non ti giustificare sempre o addirittura non dire sempre che ciò che accade in casa non ti interessa. Questo suo modo di fare mi ha fato cambiare idea su di lui”.