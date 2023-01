Nella casa del Grande Fratello Vip sembra essere nata una nuova forte antipatia tra da Davide Donadei e Oriana Marzoli. L’ex tronista ha più volte ribadito di non sopportare Oriana, tanto da non riuscire neanche a vederla e a salutarla. Nelle ultime ore però, Davide ha esagerato con le frasi nei confronti della venezuelana, tanto che il pubblico del web sta iniziando a richiedere la squalifica per il ragazzo.

Davide e le frasi verso Oriana

Mercoledì notte, Davide Donadei ha iniziato a punzecchiare Oriana, per poi ammettere successivamente un palese: “La odio, non la sopporto”.

Proprio nella serata di giovedì 19 gennaio 2023, Davide ha messo la ciliegina sulla torta, dicendo che gli atteggiamenti di Oriana fuori dal Gf Vip farebbero prendere "degli schiaffoni educativi". Tutto è iniziato quando Oriana ha ammesso di non bere lo spritz, perchè le causa nausea.

Donadei ha replicato in maniera poco elegante: “Oriana non fare ste facce, non le fare! Se non vuoi bere lo spritz perchè ti viene da vomitare, non berlo. Magari vomiti come dico io però”. Subito dopo, Davide è andato da Antonino per rincarare la dose contro Oriana: “Lei in confessionale mi tocca. Mi si appoggia vuole che io la spinga, roba da pazzi! La odio”.

Non contento, l’ex volto di Uomini e Donne si è anche lamentato della Marzoli con Nikita, dicendo che una donna di 30 anni come Oriana non è neanche in grado di fare dei discorsi familiari e che è una persona che non porta rispetto.

Davide ha poi concluso dicendo: “Per me lei è una cretina. Spero di uscire nella puntata di lunedì, perchè se al pubblico da casa piace sta roba, io voglio uscire. Non sto scherzando”. Intanto il pubblico dei social si è parecchio indignato per questo comportamento da parte di Davide ed ha già commentato chiedendo la squalifica dell'ex volto di Uomini e Donne.

L'amante di Davide contro l'ex tronista

Intanto all’esterno della casa più famosa d’Italia, Davide Donadei continua a far discutere. Qualche giorno fa, un ex volto di Amici, Arianna Gianfelici, ospite a Casa Pipol, ha rivelato di essere stata l’amante di Davide: “ L’ho conosciuto a Gallipoli. Mi ha chiesto se fossi quella di amici e ci siamo iniziati a frequentare, lui mi aveva detto di non essere più fidanzato con Chiara e che era finita a causa della sua troppa gelosia.

Mi ha raccontato della fine della sua storia d’amore, proprio la sera stessa che ci siamo conosciuti. Ho scoperto solo dopo che stavano ancora insieme, quando in casa di lui ho visto una rosa che lei gli aveva regalato”. Arianna ha poi aggiunto che una persona come Davide non fa altro che vivere nella menzogna e che non crede a nulla di quello che dice.