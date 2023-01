Dopo una notte all’insegna della discussione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la storia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sembra essere sempre più in crisi. Intanto nel cortiletto della casa più spiata d’Italia, Edoardo, confidandosi con Luca Onestini, ha raccontato le sue ultime impressioni sul suo rapporto con Antonella.

Edoardo si sfoga con Luca

Luca Onestini, vedendo Edoardo abbastanza teso, gli ha chiesto quali siano le sue intenzioni ora, cercando di capire le sue prossime mosse.

Edoardo ha ammesso di essere incerto e di non sapere bene come reagire e come comportarti: “Io comunque ci sto male.

Antonella ha preso le valigie ed è andata nell’altra stanza a dormire”.

Onestini ha risposto dicendo che - in teoria - una fidanzata dovrebbe donare serenità all’altra persona, mentre invece con Antonella evidentemente non è così: "Secondo me adesso dovresti cercare di fare qualcosa per te stesso, così da ritrovare la serenità perduta".

Donnamaria, non nascondendo il proprio malumore, ha ammesso: “In questo momento mi piacerebbe parlare con mia madre, per avere una visione più lucida dei fatti e per sentire il consiglio che solo lei saprebbe darmi. Io non so se lei mi ama veramente, per me l’amore è un’altra cosa. Io per lei mi sono annullato”.

Onestini a questo punto ha consigliato al coinquilino riprendere in mano la situazione, in modo tale da vivere con maggiore serenità anche il percorso nella casa del Grande Fratello Vip: “Hai bisogno di spensieratezza”.

Edoardo ha quindi chiosato: “Non posso essere innamorato di una persona così”.

Il pensiero di Nicole Murgia sulla coppia Edoardo-Antonella

Dopo aver parlato con Luca, Donnamaria si è sfogato anche con Nicole Murgia. Secondo l'attrice il rapporto fra loro non funziona perché sia lui che Antonella hanno una visione diversa di una relazione.

Edoardo si è detto d’accordo, affermando: “Io sono consapevole di non volere una relazione del genere fuori dalla casa. Tuttavia non sono in grado di fare un passo indietro”.

Nicole a questo punto ha proseguito spiegando che - secondo lei - Edoardo non sarebbe in grado di tagliare del tutto il "cordone" che li lega. Poi ha ammesso che a parer suo, a mettere in discussione la loro relazione, sarebbe stato anche l’intervento di molti inquilini che, nel corso dei mesi, si sono intromessi. Infine Edoardo ha detto: "Ci sono poche possibilità che usciremo da qui insieme".