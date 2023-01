Dopo la puntata di lunedì 30 gennaio 2023, Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo Donnamaria, a causa del carattere di quest’ultimo e delle difficoltà che la coppia, nata all’interno del Grande Fratello Vip, ha affrontato nelle ultime settimane. La scelta di Antonella ha spiazzato il giovane volto di Forum che, durante il confronto, ha ribadito più volte di provare un forte sentimento per l’ex schermitrice. All’indomani della puntata, Edoardo non ha mollato la presa e ha continuato a corteggiare Antonella, ribadendo i suoi sentimenti.

Edoardo tenta di riconquistare Antonella

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Antonella ed Edoardo hanno deciso di confrontarsi. Donnamaria, non accettando la decisione della sua ragazza in merito alla scelta di lasciarsi, ha esordito dicendo: “Tu sei stata male con me? Quali sono questi problemi insormontabili. Io ti giuro che se ci penso, non mi sembra di essere stato così male per una donna in vita mia come con te. Questo mi fa pensare che dietro tutto questo dolore, c’è qualcosa di grande dietro a tutto questo, tra di noi. Io non penso valga la pena buttare tutto, ma mi chiedo come tu possa credere che io mi sia avvicinato a te perchè eri la preferita dal pubblico. Non ho mai fatto nulla di male nei tuoi confronti e non ci voglio credere alle tue cattiverie”.

Visibilmente provato da tutta questa situazione, Edoardo ha cercato disperatamente e con le lacrime agli occhi di far ragionare Antonella, proponendole persino di prendersi qualche giorno di tempo per pensare, ribadendo poi il suo amore per lei. Donnamaria ha aggiunto che se lei veramente è disposta a chiudere tutto quanto solo per l’amicizia tra lui e Oriana, allora questo gli farebbe pensare che Antonella non lo ha mai amato veramente: “Io non ho mai provato una cosa così per nessuna donna in vita mia, sai bene che io ti amo, voglio solo che tu sappia questo.

Pensaci!”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire se Antonella Fiordelisi riuscirà a perdonare Edoardo e se tra i due ritornerà a splendere l'amore.

La prossima puntata si terrà lunedì 6 febbraio

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 6 febbraio 2023, in nomination sono finiti: Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Davide Donadei. Al termine della puntata di ieri è invece stato eliminato George Ciupilan che ha perso il televoto contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.