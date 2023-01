Nella giornata di venerdì 20 gennaio 2023, Nikita Pelizon ha ricevuto l’incarico di portare a cena 3 dei suoi compagni del Grande Fratello Vip. Nikita ha esteso il suo invito ad Attilio, Antonella e anche a Luca Onestini. Nonostante i dissapori delle ultime settimane, Pelizon ha scelto di portare a cena anche Luca, il quale però non sembrava aver gradito l’invito e non ha perso tempo per rimarcare la sua posizione nei confronti della donna.

Onestini tuona contro Nikita

Durante la cena, Nikita ha inizialmente chiesto scusa a Luca, esprimendo la sua volontà di voler mettere un punto definitivo alle loro precedenti incomprensioni.

Tuttavia, Onestini non è sembrato intenzionato a chiarire e, sorpresa di trovare una persona non propensa al confronto, la modella ha esclamato dicendo: “Io volevo solo fare pace, tu invece vuoi solo continuare a discutere. Volevo un clima più disteso, volevo che ci comprendessimo. Non voglio continuare ad avere questo clima così in casa, ecco perchè ti avevo invitato a cena”. Tuttavia, Onestini è sembrato rimanere fermo sulla sua posizione, di non voler chiarire con Nikita, ed ha esclamato dicendo: “Tu per me sei trasparente”. Pelizon, delusa da questo atteggiamento da parte di Luca, ha sbottato dicendo: “Io volevo solo fare la pace, che ci fosse un po’ di pace tra di noi e ti chiedo scusa se ci siamo feriti a vicenda”.

A questo punto, Luca, visibilmente infastidito, ha esclamato dicendo: “Tu non esisti per me, mi dispiace. Non hai un contenuto. Arrivi ad un certo punto e basta”.

I vipponi commentano la scelta di Pelizon

Naturalmente la decisione di Nikita di portare a cena Luca, Attilio e Antonella, ha fatto storcere il naso ad alcuni vipponi.

Nel cortile del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti non hanno perso tempo per commentare la decisione di Nikita. La prima a parlare è stata Oriana, la quale sostiene che Pelizon avrebbe dovuto invitare a cena solo Onestini ed evitare che gli altri due potessero assistere ad un loro confronto. Giale invece si dice confusa e di non comprendere la scelta di portare fuori Onestini, Attilio e non George, dicendo:” Con George sono amici dal primo giorno e lei ha scelto Attilio anziché lui”.

Ad intromettersi è stato anche Tavassi, il quale ha detto: “Se Luca vuole avvicinarsi, perchè lei lo allontana. Lui ieri ha proposto un riavvicinamento e lei lo ha rifiutato”. Anche Donnamaria è poi intervenuto, dicendo che il gesto di portare fuori Luca, è del tutto inaspettato.Pare dunque che questa cena brasiliana abbia acceso una nuova miccia nella casa del Grande Fratello Vip, e non resta che attendere i prossimi giorni, in attesa della puntata di lunedì 23 gennaio 2023.