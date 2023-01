Nuovo scivolone in diretta tv per Attilio Romita: nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio, il giornalista ha scherzato con Signorini dicendo che "si farebbe un giretto" con Oriana. Queste parole hanno fatto storcere il naso sia ai telespettatori che alla diretta interessata, che dopo la fine della trasmissione ha dato del maiale al coinquilino e l'ha invitato a non rivolgerle più la parola.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Attilio finisce al centro dell'attenzione per qualche commento di troppo su Oriana: in passato, infatti, molti spettatori del Grande Fratello Vip si sono esposti per chiedere provvedimenti per le cose poco eleganti che il concorrente aveva detto sulla giovane coinquilina.

Gli addetti ai lavori non hanno mai preso una posizione, anzi l'altra sera Alfonso Signorini ha riso quando Romita ha risposto così alla domanda se accetterebbe il corteggiamento di Marzoli: "Io sono pronto per un giretto".

Il presentatore Mediaset scherzava sul "due di picche" che Daniele sembrava aver dato alla venezuelana (reduce anche dalla rottura con Antonino), così ha tirato in ballo il giornalista chiedendogli se fosse disponibile lui per flirtare con la bella compagna d'avventura.

Le parole di Attilio non sono piaciute al pubblico a casa ma neppure alla diretta interessata, che lì per lì non ha detto nulla ma post puntata si è sfogata in modo chiaro sull'argomento.

La passione con Daniele al Grande Fratello Vip

A fine puntata, dunque, Oriana si è avvicinata ad Attilio e gli ha detto: "Sei un maiale schifoso. Non parlarmi, il nostro rapporto finisce qua".

La giovane che il 9 gennaio è stata eletta la preferita del pubblico con il 58% dei voti, ci ha tenuto a far sapere a Romita che ha sentito la sua battuta sul "giretto" e che non l'ha apprezzata affatto.

Il vippone è apparso stupito dalla reazione di Marzoli, ma non ha controbattuto alle sue parole facendo morire lì la discussione.

La venezuelana è tornata sull'argomento quando un compagno d'avventura le ha chiesto scherzando se non avesse un vestito più lungo da indossare: "No. Come ha detto Attilio, sono fatta per fare un giretto".

Messa da parte questa tensione, le telecamere hanno sorpreso Oriana e Daniele sotto il piumone nella notte: i due si sono scambiati baci appassionati e, dopo mesi passati a stuzzicarsi, hanno ceduto alla passione.

Riassunto del Grande Fratello Vip del 9 gennaio

Oriana è stata una protagonista della puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio: l'influencer ha commentato le liti che ha avuto con Dana in settimana, è stata eletta la preferita del pubblico e ha ricevuto la sorpresa della mamma.

Durante la diretta di lunedì, però, i telespettatori sono anche stati aggiornati sulle condizioni di salute di un altro personaggio fondamentale per le dinamiche della settima edizione.

Antonino Spinalbese tornerà in gioco in collegamento dalla stanza d'albergo dove sta facendo la quarantena.

Il parrucchiere, dunque, è in buone condizioni di salute (il 31 dicembre scorso è stato ricoverato in una clinica per ragioni che non sono mai state chiarite, anche se alcuni siti hanno parlato di un'operazione di routine che l'ex di Belen aveva in programma da tempo) e presto rientrerà nella casa più spiata d'Italia per riprendere l'avventura che ha interrotto a Capodanno.

Al suo ritorno, però, il ligure troverà un bel po' di novità: il suo amico Daniele si è lasciato andare con Oriana sotto le coperte, Giaele ha detto più volte di sentire la sua mancanza e gli altri vipponi sono andati avanti con la loro vita.