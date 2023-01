Lunedì 16 gennaio 2023, tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Durante la diretta, un concorrente in nomination, dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia.

GFVip, sondaggi 16/01

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, al televoto sono finite tre protagoniste indiscusse della casa: Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Dana Saber. Le ultime due, nonostante siano entrate a dicembre, sin dal loro ingresso in casa si sono immediatamente date da fare, creando dinamiche, scontri e intrattenendo così il pubblico del reality show.

Il televoto è in positivo e chiede chi tra i vipponi in nomination si vuole salvare, anche se ultimamente il televoto è stato definito truccato dai fan.

Stando agli ultimi sondaggi pubblicati online su tutti i siti ad avere la meglio è Nikita Pelizon, la quale è dunque, se i sondaggi dovessero risultare veritieri, da ritenersi salva, con circa il 50%. Testa a testa invece tra Dana e Nicole. In un sondaggio, Dana risulta l'ultima, con una percentuale di gradimento pari al 15%, mentre invece in due sondaggi, a risultare ultima in termine di gradimento, è proprio Nicole, con una percentuale di 27 e 26%. Tuttavia tra Murgia e Saber distano veramente pochi punti di distacco e tutto potrebbe cambiare in vista della puntata.

Non resta che attendere l'appuntamento del Grande Fratello Vip, per scoprire chi dovrà lasciare la casa più spiata d'Italia.

Le ultime della casa del Grande Fratello e possibili anticipazioni

Intanto, in vista della puntata del 16 gennaio 2023, nella casa del Grande Fratello Vip, non sono mancati gli scontri. Qualche giorno fa, i Donnalisi hanno discusso nuovamente, tanto che Edoardo ha sbottato, dicendo ad Antonella di andare da Antonino.

Non è da escludersi che nella puntata di questa sera, si potrà parlare nuovamente della tormentata coppia del GFVip. Antonino Spinalbese intanto è rientrato in casa, dopo alcuni giorni in ospedale per alcuni accertamenti medici. Spinalbese, al suo ritorno, ha trovato Giale, la quale gli ha rivelato di essere dispiaciuta del distacco che i due avevano avuto.

In casa sembra stia nascendo anche una nuova coppia, quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro; i due, dopo un iniziale disprezzo, nelle ultime ore si sono appartati sotto le coperte, lasciandosi andare anche ad alcuni tenere baci e dolci rivelazioni. In puntata ci sarà sicuramente ampio spazio dedicato ad Oriana e ci sarà anche la reazione di Wilma Goich, la quale non ha mai nascosto di provare un sentimento nei confronti di Daniele. Nella diretta ci saranno poi le nuove nomination, tante sorprese e nuovi confronti.