Il 2 gennaio 2022 andrà in onda un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e ai due opinionisti d'eccezione Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. In vista della nuova puntata molti appassionati si chiedono chi, tra i concorrenti in nomination, dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia. I sondaggi che circolano in rete sembrano suggerire uno scenario abbastanza cristallizzato al riguardo.

Sondaggi eliminazione 2 gennaio 2023

I Vip che rischiano l'eliminazione sono Wilma Goich, Sarah Altobello, Nikita Pelizon ed Oriana Marzoli.

Anche questa settimana la votazione è in positivo, il pubblico da casa è così chiamato a votare quale vip voler salvare. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati online, la concorrente salva dovrebbe essere Nikita Pelizon, con il 41,94% di preferenze. Al secondo posto, per ordine di gradimento, dovrebbe poi esserci Oriana Marzoli, con una percentuale del 29.33%. Al terzo posto, tra i vipponi salvi, ci potrebbe essere Sarah Altobello, con il 19.85%, mentre, se i sondaggi dovessero confermarsi veritieri, ad avere la peggio sarebbe Wilma Goich con una percentuale di preferenze del 8.88%. Non resta dunque che attendere la prima puntata del 2023 del Grande Fratello Vip per scoprire se Wilma abbandonerà definitivamente la casa più spiata d'Italia.

Le ultime news dalla casa

L'arrivo del nuovo anno ha portato certamente nuovi malumori in casa al Grande Fratello Vip. Tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi gli alti e bassi continuano ecco che nella notte tra l'1 gennaio ed il 2 Edoardo ha avuto un chiarimento, l'ennesimo, con la sua amata Antonella. Sarà l'ultimo della serie?

Situazione diversa invece per Tavassi e Micol che nella notte di capodanno hanno discusso animatamente fino ad arrivare a non parlarsi, ancora oggi i due non si sono chiariti. Sempre nella notte tra l'1 e il 2 gennaio anche tra Oriana Marzoli e Dana sono scoppiati dei nuovi litigi. Tutto è avvenuto quando Oriana, recatasi in camera da letto, si è resa conto del fatto che i propri effetti personali erano collocati nel proprio armadio in disordine.

Tra le due donne è così scoppiato un nuovo litigio che ha interessato anche altri coinquilini: in seguito infatti la Marzoli ha discusso anche con Sarah Altobello, colpevole secondo lei di aver sorriso con fare provocante durante il litigio tra le due donne.

Sullo sfondo il rapporto tra Luca Onestini ed Oriana Marzoli che sembrano sempre più vicini.